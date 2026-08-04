Зверев о соперничестве с Синнером: «Вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне»

Зверев о Синнере: вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне.

Александр Зверев поделился мнением о соперничестве с Янником Синнером . Немец проиграл ему десять последних встреч, включая финал «Уимблдона »

– Вы как-то переосмыслили финал «Уимблдона», прокручивали его снова в голове?

– Нет. Думаю, эти два месяца для меня прошли фантастически. Конечно, на «Уимблдоне» я хотел выиграть, хотел победить в финале, но в конце встречался с соперником, который тоже умеет играть в такие моменты. Он провел феноменальный матч – он был отличным и мог продлиться немного дольше. Мне кажется, он вполне мог дойти до пятого сета.

В целом это был хороший турнир, я тогда провел много матчей. Поэтому я на неделю уехал в отпуск, а потом начал тренироваться и максимально хорошо готовиться к этой серии турниров.

– Учитывая, что Янник четыре раза обыгрывал вас в финалах, вы рады, что на этот раз его нет в Монреале?

– Нет. Думаю, хочется соревноваться с лучшими, особенно перед US Open . Но я понимаю это решение. Мы тоже думали о том, чтобы в этом году пропустить Монреаль, но в итоге решили сыграть.

Думаю, по сравнению с остальными мы чаще всего играли друг против друга. Мне кажется, в этом году мы чаще доходили до стадий, на которых встречались друг с другом, чем не доходили, и это тоже положительный момент

Конечно, не очень хорошо, что я уже несколько раз проигрывал одному и тому же человеку и продолжаю это делать. Но это демонстрирует, что, вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне. Это тоже здорово.

– Теперь, когда вы выиграли «Большой шлем», ваша главная цель – стать первой ракеткой мира?

– Да, конечно, это моя цель. При этом всегда нужно играть как можно лучше, и это должно быть главной целью, потому что тогда придут и результаты, победы на турнирах, рейтинг.

Так что пока ты сосредоточен на том, чтобы становиться лучше, улучшать игру и стараться показывать лучший теннис – все остальное просто последует за этим, – поделился немец на пресс-конференции канадского «Мастерса».

Когда Зверев станет первой ракеткой мира?