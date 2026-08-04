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  4. Зверев о соперничестве с Синнером: «Вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне»

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Зверев о соперничестве с Синнером: «Вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне»
Зверев о Синнере: вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне.

Александр Зверев поделился мнением о соперничестве с Янником Синнером. Немец проиграл ему десять последних встреч, включая финал «Уимблдона»

– Вы как-то переосмыслили финал «Уимблдона», прокручивали его снова в голове?

– Нет. Думаю, эти два месяца для меня прошли фантастически. Конечно, на «Уимблдоне» я хотел выиграть, хотел победить в финале, но в конце встречался с соперником, который тоже умеет играть в такие моменты. Он провел феноменальный матч – он был отличным и мог продлиться немного дольше. Мне кажется, он вполне мог дойти до пятого сета.

В целом это был хороший турнир, я тогда провел много матчей. Поэтому я на неделю уехал в отпуск, а потом начал тренироваться и максимально хорошо готовиться к этой серии турниров.

– Учитывая, что Янник четыре раза обыгрывал вас в финалах, вы рады, что на этот раз его нет в Монреале?

– Нет. Думаю, хочется соревноваться с лучшими, особенно перед US Open. Но я понимаю это решение. Мы тоже думали о том, чтобы в этом году пропустить Монреаль, но в итоге решили сыграть.

Думаю, по сравнению с остальными мы чаще всего играли друг против друга. Мне кажется, в этом году мы чаще доходили до стадий, на которых встречались друг с другом, чем не доходили, и это тоже положительный момент

Конечно, не очень хорошо, что я уже несколько раз проигрывал одному и тому же человеку и продолжаю это делать. Но это демонстрирует, что, вероятно, мы два самых стабильных теннисиста в этом сезоне. Это тоже здорово.

– Теперь, когда вы выиграли «Большой шлем», ваша главная цель – стать первой ракеткой мира?

– Да, конечно, это моя цель. При этом всегда нужно играть как можно лучше, и это должно быть главной целью, потому что тогда придут и результаты, победы на турнирах, рейтинг.

Так что пока ты сосредоточен на том, чтобы становиться лучше, улучшать игру и стараться показывать лучший теннис – все остальное просто последует за этим, – поделился немец на пресс-конференции канадского «Мастерса».

Когда Зверев станет первой ракеткой мира?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoCanadian Open
logoATP

Комментарии

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хотел написать что нибудь про его понты , но думаю тут с ним можно согласится
Зверев стабильно побеждает остальных , что бы стабильно проиграть Синнеру
Сейчас эпоха, как была во времена Федерер- Роддик, просто теперь Синнер-Зверев, и Зверев главный конкурент, который не может обыграть своего принципиального соперника в лице Синнера
Я стабильно проигрываю Синнеру, мы очень стабильны
ОтветSkip
Я стабильно проигрываю Синнеру, мы очень стабильны
даже брейки уже забыл, как делать)
Понесло немца, как корову в щавель.😆😆😆
А Синнер знает про это воображаемое соперничество?
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