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  4. Зверев о том, что игроков могут мотивировать участвовать «Мастерсах» деньгами: «Думаете, Новаку будет не все равно, если ему дадут бонус побольше?»

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Зверев о том, что игроков могут мотивировать участвовать «Мастерсах» деньгами: «Думаете, Новаку будет не все равно, если ему дадут бонус побольше?»
Зверев прокомментировал отказы игроков играть на «Мастерсе» в Монреале.

Александр Зверев прокомментировал решение Янника Синнера и Новака Джоковича пропустить «Мастерс» в Монреале.

– Было много споров о том, что «Мастерсов» стало много и что они становятся все длиннее, а некоторые игроки решают не играть на всех. У вас, похоже, нет проблем с тем, чтобы играть на всех и доходить там до конца. У вас есть какой-то секрет? Вы просто больше к этому привыкли? Это осознанный выбор?

– Нет. Думаю, чтобы находиться в очень хорошей форме, некоторым игрокам нужно играть больше турниров, а некоторым – меньше. Я точно отношусь к тем, кому нужны соревнования, поэтому я и играю.

Вы, наверное, имеете в виду отказы на этом турнире – по-моему, это уже второй или третий год подряд, когда здесь нет Алькараса, Синнера и Джоковича. Думаю, это просто следствие того, что «Мастерсы» теперь длятся две недели. Для некоторых игроков это просто слишком долго – слишком большая нагрузка перед US Open.

Я тоже раньше играл больше турниров. Когда «Мастерсы» были короче, я играл больше турниров категории 500 и 250, но сейчас я этого больше не делаю просто из-за времени, которое приходится проводить вдали от дома, и времени, которое уходит на турниры.

Возможно, я не покажу здесь лучший теннис, но, думаю, благодаря участию здесь в Цинциннати я буду играть лучше, а потом, надеюсь, выйду на пик в Нью-Йорке.

– Директор этого турнира говорил о возможных последствиях для игроков – например, о бонусе за участие или штраф за неучастие.

– Сейчас все именно так и устроено. Тут ничего сложного. В конце года мы получаем бонус, если играем на всех девяти «Мастерсах».

– А если сделать что-то более серьезное, более значимое, чтобы игрокам было не все равно? Например, чтобы Новак приехал?

– Вы думаете, Новаку будет не все равно, если ему дадут бонус побольше? Допустим, у него больше 400 миллионов на банковском счете – не уверен, что для него будет важно, получит он на 50 тысяч больше или меньше.

– А если из-за этого пострадает его рейтинг?

– Не думаю, что он и насчет рейтинга беспокоится. Не думаю, честно говоря.

Но чего вы хотите? Хотите, чтобы мы теряли позиции в рейтинге, если не играем? Честно говоря, если все вернется к прежнему формату и «Мастерсы» будут однонедельными, да, можем об этом поговорить. Но если вы заставляете нас проводить по две с половиной, три недели вдали от дома во время турниров «Большого шлема», а потом еще и на «Мастерсах», то вы не можете вынудить нас играть и там. Извините, это бессмыслица.

В конце концов, если ты играешь на всех девяти «Мастерсах», то в конце года получаешь бонус. Так что и это тоже есть, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoНовак Джокович
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoUS Open
logoКарлос Алькарас
logoCanadian Open

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