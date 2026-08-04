Рейтинг WTA. Лютова прибавила 103 позиции, Самсонова – 15, в топ-8 без изменений
Рейтинг WTA обновили по итогам турниров в Вашингтоне и Мемфисе.
Чемпионка турнира в Мемфисе Кристина Лютова поднялась на 103 строчки и дебютировала в топ-200 – она стала 126-й ракеткой мира.
Финалистка Дарья Видманова вернулась в топ-100.
Победительница пятисотника в Вашингтоне 21-летняя Александра Эала впервые вошла в топ-20.
Положение на 3 августа 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8550
|2 (2)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|8056
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6625
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|5649
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|5293
|6 (6)
|Каролина Мухова (Чехия)
|5168
|7 (7)
|Линда Носкова (Чехия)
|5016
|8 (8)
|Ига Швентек (Польша)
|4539
|9 (10)
|Элина Свитолина (Украина)
|4459
|10 (9)
|Аманда Анисимова (США)
|4353
|17 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2593
|19 (19)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2301
|20 (28)
|Александра Эала (Филиппины)
|2106
|21 (20)
|Анна Калинская (Россия)
|2083
|45 (48)
|Магдалена Фрех (Польша)
|1160
|55 (70)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1068
|58 (67)
|Эшлин Крюгер (США)
|1055
|59 (71)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|1055
|73 (83)
|Рената Сарасуа (Мексика)
|971
|89 (89)
|Алина Корнеева (Россия)
|849
|92 (112)
|Дарья Видманова (Чехия)
|842
|99 (101)
|Анастасия Захарова (Россия)
|768
|108 (104)
|Анна Блинкова (Россия)
|749
|126 (229)
|Кристина Лютова (Россия)
|604
|129 (126)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|601
Опубликовано: Алёна Майорова
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