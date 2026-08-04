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  4. Рейтинг WTA. Лютова прибавила 103 позиции, Самсонова – 15, в топ-8 без изменений

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Рейтинг WTA. Лютова прибавила 103 позиции, Самсонова – 15, в топ-8 без изменений
Рейтинг WTA обновили по итогам турниров в Вашингтоне и Мемфисе.

Чемпионка турнира в Мемфисе Кристина Лютова поднялась на 103 строчки и дебютировала в топ-200 – она стала 126-й ракеткой мира.

Финалистка Дарья Видманова вернулась в топ-100.

Победительница пятисотника в Вашингтоне 21-летняя Александра Эала впервые вошла в топ-20.

PIF WTA Rankings

Положение на 3 августа 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8550
2 (2) Елена Рыбакина (Казахстан) 8056
3 (3) Джессика Пегула (США) 6625
4 (4) Коко Гауфф (США) 5649
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 5293
6 (6) Каролина Мухова (Чехия) 5168
7 (7) Линда Носкова (Чехия) 5016
8 (8) Ига Швентек (Польша) 4539
9 (10) Элина Свитолина (Украина) 4459
10 (9) Аманда Анисимова (США) 4353
17 (18) Диана Шнайдер (Россия) 2593
19 (19) Екатерина Александрова (Россия) 2301
20 (28) Александра Эала (Филиппины) 2106
21 (20) Анна Калинская (Россия) 2083
45 (48) Магдалена Фрех (Польша) 1160
55 (70) Людмила Самсонова (Россия) 1068
58 (67) Эшлин Крюгер (США) 1055
59 (71) Элизабетта Коччаретто (Италия) 1055
73 (83) Рената Сарасуа (Мексика) 971
89 (89) Алина Корнеева (Россия) 849
92 (112) Дарья Видманова (Чехия) 842
99 (101) Анастасия Захарова (Россия) 768
108 (104) Анна Блинкова (Россия) 749
126 (229) Кристина Лютова (Россия) 604
129 (126) Вероника Кудерметова (Россия) 601
Опубликовано: Алёна Майорова
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoДжессика Пегула
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoКаролина Мухова
logoЛинда Носкова
logoЭлина Свитолина
logoДиана Шнайдер
logoАманда Анисимова
logoЕкатерина Александрова
logoАлександра Эала
logoАнна Калинская
logoДарья Снигур
logoМагдалена Фрех
logoЛилли Таггер
logoТамара Корпач
logoЭмма Радукану
logoЛюдмила Самсонова
logoЭшлин Крюгер
logoАлина Корнеева
logoЭлизабетта Коччаретто
logoВероника Кудерметова
logoАнна Блинкова
logoАнастасия Захарова
logoДарья Видманова
logoWTA
logoРената Сарасуа
logoКристина Лютова
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