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  4. Монфис – самый возрастной победитель матча на канадском «Мастерсе» с 1970-го

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Монфис – самый возрастной победитель матча на канадском «Мастерсе» с 1970-го

Гаэль Монфис прошел во второй круг «Мастерса» в Монреале, обыграв 67-ю ракетку мира Камиля Майхржака со счетом 6:4, 6:4. Француз проводит первый турнир после «Ролан Гаррос».

Старше Монфиса (39 лет и 335 дней) на момент победы в матче канадского турнира был только Панчо Гонсалес в 1970-м (42 года и 95 дней).

Монфис также стал девятым теннисистом в Открытой эре, который выиграл 25 матчей на этом турнире.

Дальше француз встретится с Лернером Тьеном.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
logoCanadian Open
logoКамиль Майхржак
logoГаэль Монфис
logoЛернер Тьен
logoATP

Комментарии

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Монфис начинал играть, когда я в школу еще ходил, с тех пор карьера сотен теннисистов началась и закончилась, а этот до сих пор пылит
Да и Тьен какой-то мертвый был на прошлом турнире. От Миннарино легко отлетел. Так что и здесь Монфис может пройти, но! Вряд-ли….
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