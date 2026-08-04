Монфис – самый возрастной победитель матча на канадском «Мастерсе» с 1970-го

Гаэль Монфис прошел во второй круг «Мастерса» в Монреале, обыграв 67-ю ракетку мира Камиля Майхржака со счетом 6:4, 6:4. Француз проводит первый турнир после «Ролан Гаррос».

Старше Монфиса (39 лет и 335 дней) на момент победы в матче канадского турнира был только Панчо Гонсалес в 1970-м (42 года и 95 дней).

Монфис также стал девятым теннисистом в Открытой эре, который выиграл 25 матчей на этом турнире.

Дальше француз встретится с Лернером Тьеном.