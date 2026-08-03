Винус получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию

Турнир WTA 1000 в Цинциннати объявил обладательниц wild card.

Приглашения в основную сетку получили Винус Уильямс , Слоун Стивенс , Тэйлор Таунсенд , Кэролайн Доулхайд , Дарья Видманова , Лоис Буассон и Эльвина Калиева .

Бьянке Андрееску , Акаше Уробо , Кэрол Янг Со Ли, Йелин Вандромм и Робин Монтгомери дали wild card в квалификацию.

Турнир начнется 13 августа.