Винус получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию
Турнир WTA 1000 в Цинциннати объявил обладательниц wild card.
Приглашения в основную сетку получили Винус Уильямс, Слоун Стивенс, Тэйлор Таунсенд, Кэролайн Доулхайд, Дарья Видманова, Лоис Буассон и Эльвина Калиева.
Бьянке Андрееску, Акаше Уробо, Кэрол Янг Со Ли, Йелин Вандромм и Робин Монтгомери дали wild card в квалификацию.
Турнир начнется 13 августа.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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чем она хуже условной Бьянки, не понятно.