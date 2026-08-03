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  4. Винус получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию

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Винус получила wild card в основу тысячника в Цинциннати, Андрееску – в квалификацию

Турнир WTA 1000 в Цинциннати объявил обладательниц wild card.

Приглашения в основную сетку получили Винус Уильямс, Слоун Стивенс, Тэйлор ТаунсендКэролайн Доулхайд, Дарья Видманова, Лоис Буассон и Эльвина Калиева.

Бьянке Андрееску, Акаше Уробо, Кэрол Янг Со Ли, Йелин Вандромм и Робин Монтгомери дали wild card в квалификацию.

Турнир начнется 13 августа.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoДарья Видманова
logoБьянка Андрееску
logoЛоис Буассон
logoРобин Монтгомери
logoCincinnati Masters
logoWTA
logoЭльвина Калиева
logoАкаша Уробо
logoКэролайн Доулхайд
Кэрол Янг Со Ли
logoТэйлор Таунсенд
logoВинус Уильямс
logoСлоун Стивенс

Комментарии

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С чего вдруг Буассон дают карту
Будет забавно, если Буассон и тут хотя бы матч выиграет
Очень интересно) Видманова, которая проиграла финал, и по рейтингу попадала в квал, получает карту в основу (!). Лютова, которая вроде как собирается под флаг США, взяла титул, и не получила карты даже в квал.
Ответz0rg
Очень интересно) Видманова, которая проиграла финал, и по рейтингу попадала в квал, получает карту в основу (!). Лютова, которая вроде как собирается под флаг США, взяла титул, и не получила карты даже в квал.
Жалко конечно, я бы посмотрел на Кристину в квале.
чем она хуже условной Бьянки, не понятно.
ОтветArthritis
Жалко конечно, я бы посмотрел на Кристину в квале. чем она хуже условной Бьянки, не понятно.
Ну, Бьянка всё-таки чемпионка шлема, поэтому тут как раз все логично. А вот например Вандромм непонятно за что получила. Видимо как и Видманова клиентка IMG. Но странно, ведь турниром в Цинци владеет Бен Наванно (отец Эммы), а не IMG. Ну, или может у IMG есть доля в турнире
американцы канадку в основу не пустили, кто бы сомневался:)
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