Эала – Пегуле: «Я многому у тебя научилась, особенно твоим ударам справа по линии и кроссам слева»

Эала – Пегуле: надеюсь, впереди у нас еще много финалов друг против друга.

Александра Эала выступила с чемпионской речью на турнире в Вашингтоне.

Она обыграла Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:4, 6:0.

«Прежде всего хочу поздравить Джесси с отличной неделей. Ты проводишь потрясающий сезон.

Всегда приятно с тобой играть. Я многому у тебя научилась, особенно твоим ударам справа по линии и кроссам слева. Надеюсь, впереди у нас еще много финалов друг против друга!

Список людей, которых я хочу поблагодарить, очень длинный. В первую очередь – моя семья: мама, папа, брат. Моя команда, Джоанна, которая стоит там, Сандро. Спасибо вам. Это мой самый близкий круг.

Именно они каждый день работают вместе со мной. Благодаря им я никогда не чувствую, что в одиночку прохожу через все трудности. Я знаю, что они всегда рядом. Спасибо вам огромное.

И, конечно, всем моим болельщикам – спасибо! Особенно филиппинской общине здесь, в Вашингтоне, на родине и вообще по всему миру. Я чувствую всю вашу любовь.

Еще перед финалом вчера я получила огромное количество сообщений от семьи, друзей и людей из тура, которые сейчас находятся в разных уголках мира. И тогда я подумала, сколько же любви меня окружает.

Стоя здесь, в центре всей этой любви, получив свой первый шанс выиграть титул и понимая, что он точно не станет последним, а также уже достигнув такой важной вехи в своей карьере, я знала: что бы ни произошло в этом матче, для меня это уже победа.

Спасибо всем. С нетерпением жду новой встречи с вами», – сказала Эала на церемонии награждения.