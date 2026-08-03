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Пегула о болельщиках Эалы: «Наверняка кто-то даже отпросился с работы. Не переживайте, я никому не скажу»
Пегула о болельщиках Эалы: наверняка кто-то даже отпросился с работы.

Джессика Пегула выступила с речью финалистки на турнире в Вашингтоне.

В финале она уступила Александре Эале 6:4, 4:6, 0:6.

«Хочу поздравить Алекс с потрясающей неделей и турниром. Даже не знаю, что еще сказать. Ты великолепная теннисистка. Помню наш первый матч пару лет назад, и невероятно видеть, какой путь ты прошла с тех пор. А еще – сколько болельщиков приезжают поддержать тебя, куда бы ты ни отправилась. Играть против тебя совсем не весело (смеется), но атмосфера была потрясающей. Поздравляю! Всего самого лучшего тебе, твоей команде и тренеру.

Могу точно сказать: для финала, который проходит в понедельник, это лучшая публика, которую я когда-либо видела. Наверняка кто-то даже отпросился с работы. Не переживайте, я никому не скажу, где вы были (улыбается).

И всем филиппинским болельщикам, которые пришли сегодня и поддерживали Алекс: вы помогаете теннису развиваться по всему миру. Как теннисистка я это очень ценю. Нам всем хочется, чтобы наш вид спорта продолжал расти», – сказала американка на церемонии награждения.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
logoДжессика Пегула
logoАлександра Эала
logoMubadala DC Open
logoWTA

Комментарии

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Джесс даже после обидной бараночки умеет достойно поздравить соперницу. респект!)
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