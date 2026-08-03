Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный турнир в Цинциннати

Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный тысячник в Цинциннати, который стартует 13 августа.

Сестры сыграют вместе впервые с US Open -2022.

В паре друг с другом сестры Уильямс выиграли 14 турниров «Большого шлема» и три золотые медали Олимпийских игр.

Серена Уильямс удивила – реально ведь могла выиграть первый матч за 4 года. Хотя ей 44