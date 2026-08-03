Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе №1.
Арина Соболенко проводит 94-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Белоруска сравнялась по этому показателю со второй по длительности серией Штеффи Граф и вышла на шестое место в истории.
В топ-5 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:
Граф – 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);
Серена Уильямс – 186 (2013-2016);
Мартина Навратилова – 156 (1982-1985);
Эшли Барти – 114 (2019-2022);
Крис Эверт – 113 (1976-1978).
«Я самокритичная, самоироничная». Поговорили с Ариной Соболенко о взрослении
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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но пик конечно пришелся на годы серены-викуси-маши, когда, кажется, у каждой было в районе 10к+ очков)