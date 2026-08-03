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  4. Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

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Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе №1.

Арина Соболенко проводит 94-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска сравнялась по этому показателю со второй по длительности серией Штеффи Граф и вышла на шестое место в истории.

В топ-5 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:

«Я самокритичная, самоироничная». Поговорили с Ариной Соболенко о взрослении

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoСерена Уильямс
logoШтеффи Граф
logoМартина Навратилова
logoЭшли Барти
logoКрис Эверт
рейтинги
logoWTA

Комментарии

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Надо продержаться еще 20 недель и превзойти Барти, дальше уже недосягаемые
Ответantonanton_
Надо продержаться еще 20 недель и превзойти Барти, дальше уже недосягаемые
при том что именно в те годы, когда играла барти, и сильно надрываться не приходилось, чтобы держаться на первой строчке, сейчас тур гораздо конкурентнее
но пик конечно пришелся на годы серены-викуси-маши, когда, кажется, у каждой было в районе 10к+ очков)
ОтветYour Nightmare
при том что именно в те годы, когда играла барти, и сильно надрываться не приходилось, чтобы держаться на первой строчке, сейчас тур гораздо конкурентнее но пик конечно пришелся на годы серены-викуси-маши, когда, кажется, у каждой было в районе 10к+ очков)
Смешно конечно. Надрываться не приходилось)) Во времена, когда были все те же Соболенко, Пегула, Рыбакина, Швянтек и т.д. Буквально ничего не изменилось и я прекрасно помню игры Барти. Достаточно последние ее матчи открыть и там просто вынос всех соперниц 2-0 без шансов, когда сейчас все Соболенки и Рыбакины умудряются проигрывать кому попало. То сет зальет по приколу, то весь матч какой-нибудь Баптист. Откуда ты эту фантазию выдумал, что сейчас конкуренции больше, чем сейчас- загадка. У Барти был уникальный стиль игры и уникальная карьера, которая закончилась на пике и неизвестно сколько еще могла продолжаться
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