Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе №1.

Арина Соболенко проводит 94-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска сравнялась по этому показателю со второй по длительности серией Штеффи Граф и вышла на шестое место в истории.

В топ-5 по продолжительности непрерывного пребывания на первой строчке входят:

«Я самокритичная, самоироничная». Поговорили с Ариной Соболенко о взрослении