Стефанос Циципас: «Жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис»
Циципас пожаловался на быт игроков тура.
53-я ракетка мира Стефанос Циципас пожаловался на быт игроков тура.
«Иногда мне кажется, что жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис», – написал Циципас.
Титул Циципаса, WTA будет проверять пол игроков. Что произошло в теннисе, пока кончался ЧМ
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @stefanos
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