  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Соболенко о том, что игроки снимаются с турниров перед US Open: «Какой смысл выходить на корт, если организм не успел восстановиться?»

0
Соболенко о том, что игроки снимаются с турниров перед US Open: «Какой смысл выходить на корт, если организм не успел восстановиться?»
Арина Соболенко: сейчас очень тяжелый календарь.

Арина Соболенко объяснила, почему многие теннисисты отказываются от участия в турнирах перед US Open.

– Можешь рассказать, насколько тяжело дается отрезок сезона перед US Open? В этом году на «Мастерсе» в Торонто было много отказов, и организаторы, насколько я понимаю, были этим недовольны.

– Да, сейчас очень тяжелый календарь, особенно из-за большого количества двухнедельных турниров. Если далеко проходишь по сетке во время травяного сезона, то времени почти не остается, чтобы восстановиться, перезагрузиться, вернуться к тренировкам и подготовиться к следующему турниру. По сути, приходится жертвовать отпуском, хотя после такого отрезка сезона он действительно необходим.

Если ты проводишь много матчей на траве, то приезжаешь уже очень уставшей и не можешь показать свой лучший теннис. Какой смысл выходить на корт, если организм находится под такой нагрузкой и не успел восстановиться? Если постоянно заставлять себя играть через усталость, это может привести к травме. Так что ситуация действительно непростая. Но в этом году я выступила на траве не очень удачно, поэтому я здесь (смеется).

– Ты говорила, что на харде хочешь вернуться к основам. Что это означает на практике?

– Это обычная базовая работа. Много обменов ударами, много простых упражнений, например кроссов. Я стараюсь не перегружать игру разнообразием: не пытаться постоянно искать сложные решения, делать укороченные или выходить к сетке. Сначала нужно вернуть уверенность в игре на задней линии, а уже потом постепенно добавлять вариативность, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?

Джокович помог десяткам игроков – от юниоров до Соболенко и Синнера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoUS Open
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoCanadian Open

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Я такой, читаю пост Арины перед выходом в понедельник на работу..
ОтветGlenn Tipton
Я такой, читаю пост Арины перед выходом в понедельник на работу..
И понимаешь что какой смысл выходить на работу если организм не восстановился за выходные? 🤣
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пегула о давлении из-за отсутствия титула на ТБШ: «Быть стабильной даже сложнее, чем поймать форму на две недели и выиграть «Шлем»
Швентек о двухнедельных тысячниках: «Я уже перестала это анализировать, это реальность, к которой нужно адаптироваться»
Турсунов о спаде Медведева: «Он становится старше и ему тяжелее играть»
Соболенко после победы над Чжан Шуай: «Надеюсь, меня и дальше будут ставить на вечерние сессии. Это лучшее время для игры»
Тиафу впервые за год снялся по ходу матча
Монреаль (ATP). Ходар обыграл Музетти, Лехечка – Блокса, Де Минаур упустил матчбол против Норри, Фис, Дардери вышли в 4-й круг
Торонто (WTA). Шнайдер победила Калинскую, Анисимова, Соболенко, Александрова, Швентек, Пегула вышли в 4-й круг
Де Минаур сделал двойную на матчболе против Норри и упустил сет и двойной брейк
Ходар третий раз обыграл соперника из топ-20
Соболенко выиграла 25 из 26 матчей на харде в этом сезоне
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»