Соболенко о том, что игроки снимаются с турниров перед US Open: «Какой смысл выходить на корт, если организм не успел восстановиться?»

Арина Соболенко: сейчас очень тяжелый календарь.

Арина Соболенко объяснила, почему многие теннисисты отказываются от участия в турнирах перед US Open .

– Можешь рассказать, насколько тяжело дается отрезок сезона перед US Open? В этом году на «Мастерсе» в Торонто было много отказов, и организаторы, насколько я понимаю, были этим недовольны.

– Да, сейчас очень тяжелый календарь, особенно из-за большого количества двухнедельных турниров. Если далеко проходишь по сетке во время травяного сезона, то времени почти не остается, чтобы восстановиться, перезагрузиться, вернуться к тренировкам и подготовиться к следующему турниру. По сути, приходится жертвовать отпуском, хотя после такого отрезка сезона он действительно необходим.

Если ты проводишь много матчей на траве, то приезжаешь уже очень уставшей и не можешь показать свой лучший теннис. Какой смысл выходить на корт, если организм находится под такой нагрузкой и не успел восстановиться? Если постоянно заставлять себя играть через усталость, это может привести к травме. Так что ситуация действительно непростая. Но в этом году я выступила на траве не очень удачно, поэтому я здесь (смеется).

– Ты говорила, что на харде хочешь вернуться к основам. Что это означает на практике?

– Это обычная базовая работа. Много обменов ударами, много простых упражнений, например кроссов. Я стараюсь не перегружать игру разнообразием: не пытаться постоянно искать сложные решения, делать укороченные или выходить к сетке. Сначала нужно вернуть уверенность в игре на задней линии, а уже потом постепенно добавлять вариативность, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?

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