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  4. Давид Феррер: «Ходар очень напоминает мне 17-летних Надаля и Алькараса»

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Давид Феррер: «Ходар очень напоминает мне 17-летних Надаля и Алькараса»

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер высказался о прогрессе Рафаэля Ходара.

В обновленном рейтинге 19-летний Ходар поднялся на 15-ю строчку. Сегодня испнец поборется с Тэйлором Фрицем за титул в Вашингтоне.

«Он вошел в топ-20, обыграв нескольких выдающихся игроков. Вместе с Карлосом Алькарасом они олицетворяют будущее испанского тенниса. Карлос уже стал звездой мирового уровня, а Рафа только начинает свой путь, но его ждет отличная карьера.

Он выходит на каждый матч без страха перед соперниками, которых раньше видел только по телевизору или на тех стадионах, где всегда мечтал сыграть. Он никого не боится. Ходар очень напоминает мне 17-летних Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Это игроки, которые в столь юном возрасте не испытывали страха перед большой сценой.

В 19–20 лет такое встречается крайне редко. Надаль, Алькарас, а теперь и Ходар сумели преодолеть этот психологический барьер. Очень интересно наблюдать за таким игроком».

Чего там уже натворил Рафа Ходар?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: cadenaser.com
logoДавид Феррер
logoРафаэль Ходар
logoРафаэль Надаль
logoКарлос Алькарас
logoATP

Комментарии

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слишком сильно смущает то, что у Ходара один единственный человек в его команде - это его отец, ни психолога, ни второго тренера, ни физио и т.п.
ОтветНикита Волк
слишком сильно смущает то, что у Ходара один единственный человек в его команде - это его отец, ни психолога, ни второго тренера, ни физио и т.п.
Обещал подумать об этом межсезонье. Он же в сезон выходил с таким рейтингом, что и в основу турниров не попадал, непонятно было, что получится, откуда там было команде взяться. К хардовой серии готовился со своими университетскими коучами, специально для этого приехал пораньше.
Все как обычно - молодой парень проводит первый сезон на топ-уровне. В следующем году ему будет благоволить посев, да. Но очки нужно будет защищать, а не выигрывать, к нему будут готовиться как к топу, настраиваться как на топа, совсем другой уровень ожиданий, нагрузки. Выдержит ли ментально? Выдержит ли тело? Сколько Руне выиграл после того мастерса в париже? Фис постоянно травмами мучается, Музетти полсезона пропустил, Дрейпер я молчу вообще. Меншик вон только на РГ что-то после прошлогоднего Майами показал. Да, Ходар резко взлетел, но ему уже 19, а не 17, физика совсем не детская. Он хорош, но пока даже на уровень вышеперечисленных не наиграл, а сравнение со сверхтопами обычный хайп.
ОтветИлья Городищ
Все как обычно - молодой парень проводит первый сезон на топ-уровне. В следующем году ему будет благоволить посев, да. Но очки нужно будет защищать, а не выигрывать, к нему будут готовиться как к топу, настраиваться как на топа, совсем другой уровень ожиданий, нагрузки. Выдержит ли ментально? Выдержит ли тело? Сколько Руне выиграл после того мастерса в париже? Фис постоянно травмами мучается, Музетти полсезона пропустил, Дрейпер я молчу вообще. Меншик вон только на РГ что-то после прошлогоднего Майами показал. Да, Ходар резко взлетел, но ему уже 19, а не 17, физика совсем не детская. Он хорош, но пока даже на уровень вышеперечисленных не наиграл, а сравнение со сверхтопами обычный хайп.
Никто не мешает Ходару в следующем сезоне снова выигрывать очки, а не пытаться их защитить. При наличии здоровья психологически всегда нужно двигаться вперед, а не окопаться на месте, отбиваясь от настроенных оппонентов. Иначе, ты точно не топ игрок.
Ответcosset
Никто не мешает Ходару в следующем сезоне снова выигрывать очки, а не пытаться их защитить. При наличии здоровья психологически всегда нужно двигаться вперед, а не окопаться на месте, отбиваясь от настроенных оппонентов. Иначе, ты точно не топ игрок.
Никто не мешает, но это другой уровень давления, мало кто справляется. Тот же Фонсека второй сезон проводит хуже чем первый чисто по очкам
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