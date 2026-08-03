Давид Феррер: «Ходар очень напоминает мне 17-летних Надаля и Алькараса»

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер высказался о прогрессе Рафаэля Ходара .

В обновленном рейтинге 19-летний Ходар поднялся на 15-ю строчку. Сегодня испнец поборется с Тэйлором Фрицем за титул в Вашингтоне.

«Он вошел в топ-20, обыграв нескольких выдающихся игроков. Вместе с Карлосом Алькарасом они олицетворяют будущее испанского тенниса. Карлос уже стал звездой мирового уровня, а Рафа только начинает свой путь, но его ждет отличная карьера.

Он выходит на каждый матч без страха перед соперниками, которых раньше видел только по телевизору или на тех стадионах, где всегда мечтал сыграть. Он никого не боится. Ходар очень напоминает мне 17-летних Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса . Это игроки, которые в столь юном возрасте не испытывали страха перед большой сценой.

В 19–20 лет такое встречается крайне редко. Надаль, Алькарас, а теперь и Ходар сумели преодолеть этот психологический барьер. Очень интересно наблюдать за таким игроком».

Чего там уже натворил Рафа Ходар?