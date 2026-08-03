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Перрен о критике в адрес Циципаса: «Легко сидеть перед телевизором и говорить: «Он делает это плохо, ему нужно играть иначе»
Тренер Циципаса: я на 100% верю, что он способен вернуться.

Тренер Стефаноса Циципаса Тома Перрен рассказал о работе с греческим теннисистом.

«У него есть желание вернуться на высочайший уровень, и я на 100% верю, что он способен это сделать. Иначе меня бы здесь не было. Он полностью вовлечен в процесс, открыт ко всему новому, его спина в порядке. Есть много вещей, которые нужно постепенно восстановить, и именно над этим мы работаем».

О расставании Циципаса с отцом

«После «Ролан Гаррос» Стефанос взял паузу, чтобы подумать о том, каким видит свое будущее. В итоге он понял, что хочет двигаться в другом направлении – с новой командой и новым проектом.

Решение расстаться с отцом он тщательно обдумал. Теперь у него больше нет сомнений. Он хотел снова взять карьеру в свои руки – и сделал это».

О критике в адрес Циципаса

«Прежде чем начинать работать с игроком, нужно узнать и понять человека. Легко сидеть перед телевизором и говорить: «Он делает это плохо, ему нужно играть иначе».

Но совсем другое – попытаться понять причины, которые мешают игроку выступать лучше. Конечно, мы будем опираться на его сильные стороны, особенно на подачу и форхенд, которые отлично работали в Гштааде.

Если он снова найдет свою игру на задней линии, это поможет ему вернуть уверенность и двигаться дальше».

Хроника падения Стефаноса Циципаса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis365.com
logoATP
logoСтефанос Циципас

Комментарии

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А что вообще делать болельщикам, как не критиковать или хвалить в зависимости от результатов?
ОтветПастух улиток
А что вообще делать болельщикам, как не критиковать или хвалить в зависимости от результатов?
Болельщикам - не болеть, в первую очередь) а просто поддерживать игрока, чья игра откликается и нравится.
Ответcosset
Болельщикам - не болеть, в первую очередь) а просто поддерживать игрока, чья игра откликается и нравится.
Ну тогда нужно ввести определение поддерживателя. А болельщик - болеет. А давайте вообще критику малейшую запретим...
Желаю Степе найти себе эффективного тренера. Цыпас - украшение мужского тура. Надеемся увидеть его в топах. У него все для этого есть - и физуха, и техника , и топ -опыт.
Ну вообще да, легко, когда у игрока дыра в бх размером с марианскую впадину.
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