Андреева о работе с Мартинес: «Важно не переходить черту, чтобы отношения не стали просто дружбой»

Андреева об отношениях с Мартинес: нам просто комфортно вместе.

Мирра Андреева порассуждала об отношениях с тренером Кончитой Мартинес .

– Расскажи об отношениях с тренером Кончитой Мартинес. Вы работаете вместе уже несколько лет, что для многих игроков довольно долгий срок – сейчас многие часто меняют тренеров. Почему ваша связка так хорошо работает на протяжении этого времени?

– С самого начала у нас все хорошо получилось, и я бы не сказала, что что-то изменилось в наших отношениях.

Очень важно не переходить черту, чтобы отношения между игроком и тренером не стали просто дружбой. Думаю, мы обе понимаем, где проходит эта черта.

Наверное, нам просто комфортно вместе. Я лучше узнаю ее как человека, а она хорошо знает меня. Очень важно иметь стабильного тренера, который всегда рядом. Я всегда так к этому относилась. Кажется, за всю карьеру у меня было всего четыре тренера, и с каждым я работала больше года. Мне нравится, когда команда остается со мной надолго – когда работаете вместе год или больше, вы действительно начинаете лучше узнавать друг друга.

Для меня важно, что она по-прежнему хочет со мной работать (смеется). У нас отличные отношения, и я просто надеюсь, что так будет и дальше, – сказал Андреева на пресс-конференции.

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