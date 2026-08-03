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Бублик посетил «Праздник огурца» в Суздале: «Живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼»
Бублик съездил на «Праздник огурца».

11-я ракетка мира Александр Бублик побывал в Суздале.

Он посетил «Праздник огурца» – ежегодный фестиваль, посвященный одному из главных символов города. В этом году мероприятие прошло 1 и 2 августа.

«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

«Саш, давай 48 эйсов». Как Лужники прожили теннисный день с Хачановым, Бубликом и дождем

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
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Комментарии

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Понятно теперь почему он с Монреаля снялся, никак нельзя было пропустить такое мероприятие 😀
Напоминаю! Организаторы дня огурца проигнорировали вклад Ильи Мэддисона в популяризацию их мероприятия! Полный бойкот!
Бублик выбрал быть счастливым))
Подготовка к ЮСО идёт полным ходом)))
ОтветBakket
Подготовка к ЮСО идёт полным ходом)))
у него просто идут suzdal open series, тот самый параллельный лакшери-тур за заслуги, про который саша так любит рассуждать)
Здесь не хватает только водочки для обводочки
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