Бублик посетил «Праздник огурца» в Суздале: «Живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼»
Бублик съездил на «Праздник огурца».
11-я ракетка мира Александр Бублик побывал в Суздале.
Он посетил «Праздник огурца» – ежегодный фестиваль, посвященный одному из главных символов города. В этом году мероприятие прошло 1 и 2 августа.
«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼», – написал Бублик в своем телеграм-канале.
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Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
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