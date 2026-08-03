Бублик посетил «Праздник огурца» в Суздале: «Живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼»

Бублик съездил на «Праздник огурца».

11-я ракетка мира Александр Бублик побывал в Суздале.

Он посетил «Праздник огурца» – ежегодный фестиваль, посвященный одному из главных символов города. В этом году мероприятие прошло 1 и 2 августа.

«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом 😂🤷🏼», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

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