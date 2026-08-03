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Гауфф о сестрах Уильямс: «Не думаю, что буду играть в 40 лет. Хотя они в моем возрасте говорили так же»
Коко Гауфф: не думаю, что буду играть в 40 лет.

Коко Гауфф высказалась о спортивном долголетии Винус и Серены Уильямс.

«Я выросла, наблюдая за сестрами Уильямс, и тот факт, что еще два поколения после меня смогут получить такой же опыт, просто невероятен.

У них есть особая аура. Я до сих пор каждый раз немного нервничаю, когда их вижу. Помню, в Берлине я ждала подходящего момента, чтобы поздороваться с Сереной. Вчера Винус была в раздевалке, и мне пришлось сделать глубокий вдох перед тем, как к ней подойти (смеется).

Они привносят в теннис не только особую атмосферу, но и показывают, насколько долго можно оставаться на высочайшем уровне. Для любого спортсмена это невероятное достижение. Гольф – исключение, там все немного по-другому.

Быть настолько успешной в своем виде спорта на протяжении стольких лет – это потрясающе. Не думаю, что буду играть в 40 лет. Хотя они в моем возрасте говорили так же. Посмотрим. Надеюсь, что не буду (смеется). Мне кажется, у меня будут другие приоритеты.

В любом случае они вдохновляют людей следовать за своими мечтами независимо от возраста, этапа карьеры и того, что могут говорить критики», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Серена Уильямс удивила – реально ведь могла выиграть первый матч за 4 года. Хотя ей 44

Возвращение Серены Уильямс – тоска и блеклость

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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Так они и не играют.
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