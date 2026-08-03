Соболенко об обязательном генетическом тестировании: «Было бы несправедливо, если бы женщины играли против биологических мужчин»

Соболенко о генетическом тестировании: считаю, что это справедливо.

Арина Соболенко прокомментировала введение обязательного генетического тестирования для участниц WTA-тура.

«Очень важно сохранять равные условия для всех в нашем туре. Очевидно, мужчины физически сильнее женщин, поэтому было бы несправедливо, если бы женщины играли против биологических мужчин.

Насколько я понимаю, на принятие этого решения ушло немало времени, и я его поддерживаю. Лично для меня это не проблема – я сосредоточена на своих целях. Если нужно, чтобы все игроки прошли такой тест, я с этим согласна. Считаю, что это справедливо», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

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