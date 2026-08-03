Тарпищев после победы Лютовой в Мемфисе: «Школа все равно наша»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на победу 16-летней Кристины Лютовой на WTA 250 в Мемфисе.
В финале россиянка обыграла Дарью Видманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.
«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются – это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», – передает слова Тарпищева ТАСС.
Президент ФТР Тарпищев о Лютовой: «Она талантливая теннисистка, но сейчас мы к ней не имеем отношения»
Несгибаемая Лютова выиграла титул в 16 лет – прям как Шарапова!
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
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