Тарпищев после победы Лютовой в Мемфисе: «Школа все равно наша»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на победу 16-летней Кристины Лютовой на WTA 250 в Мемфисе.

В финале россиянка обыграла Дарью Видманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются – это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», – передает слова Тарпищева ТАСС.

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