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  4. Тарпищев после победы Лютовой в Мемфисе: «Школа все равно наша»

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Тарпищев после победы Лютовой в Мемфисе: «Школа все равно наша»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на победу 16-летней Кристины Лютовой на WTA 250 в Мемфисе.

В финале россиянка обыграла Дарью Видманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются – это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», – передает слова Тарпищева ТАСС.

Президент ФТР Тарпищев о Лютовой: «Она талантливая теннисистка, но сейчас мы к ней не имеем отношения»

Несгибаемая Лютова выиграла титул в 16 лет – прям как Шарапова!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
logoWTA
logoКристина Лютова
ФТР
logoMemphis Classic
logoШамиль Тарпищев

Комментарии

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Какой же он лицемер, все продукты наши не наши, только в случае побед первым приписывает чужие заслуги себе, и ведь где-то отчитается еще, что смотрите в 16 лет уже кубки берет, выделите еще 100 тысяч милльонов федерации. для поддержки бездарных родственников кафеля и тарпищева
ОтветDmitry Singular
Какой же он лицемер, все продукты наши не наши, только в случае побед первым приписывает чужие заслуги себе, и ведь где-то отчитается еще, что смотрите в 16 лет уже кубки берет, выделите еще 100 тысяч милльонов федерации. для поддержки бездарных родственников кафеля и тарпищева
Справедливости ради надо отметить, что на родственников Кафеля (его племянника) деньги федерации если и тратятся, то более-менее обоснованно. А вот карты дочурке самого Тарпищева это просто деньги на ветер в самом прямом смысле
Ответz0rg
Справедливости ради надо отметить, что на родственников Кафеля (его племянника) деньги федерации если и тратятся, то более-менее обоснованно. А вот карты дочурке самого Тарпищева это просто деньги на ветер в самом прямом смысле
Жуть какая. Казалось, если у Тарпищева есть дочь, то это должна быть почти пенсионерка, а тут вон оно как.
Тарпищева гнать вон, Лютову окончательно переманить под цвета российского флага.
ОтветАлекс Баландин
Тарпищева гнать вон, Лютову окончательно переманить под цвета российского флага.
Без Энверыча сидели бы и обтекали
Ответdalmolchun
Без Энверыча сидели бы и обтекали
Я историк по образованию. Мне предыдущие ваши комментарии адекватными не казались, но вы прям ещё больше опускаете планку
Кристина молодец и надеюсь дальше будет прогрессировать, в любом случае титулов уже больше чем у Калинской
ОтветArthritis
Кристина молодец и надеюсь дальше будет прогрессировать, в любом случае титулов уже больше чем у Калинской
Это был удар не в бровь а в глаз))
Ответz0rg
Это был удар не в бровь а в глаз))
😂 всегда круто когда появляются новые лица в теннисе, и которые уже с раннего возраста начинают выигрывать даже эти же 250. буду наблюдать за ее прогрессом)
Ахахаха, нашёл как примазаться)
Пришла весна, придëт и лето, Спасибо Шамилю за это
Когда хочется украсть чужие труд и успех, то Тарпищев тут как тут.
ОтветЙенс Мустерманн
Когда хочется украсть чужие труд и успех, то Тарпищев тут как тут.
Тут в кои-то веки с тобой соглашусь.
Позавчера когда Лютова не сыграла финал, он говорил, что она не наша, а выиграла финал, "школа наша"
ОтветОлег Попов
Позавчера когда Лютова не сыграла финал, он говорил, что она не наша, а выиграла финал, "школа наша"
Да ладно вам, хотя бы школа - не продукт. Растёт человек. :-)
Можно себе премию выписать
Его проверить надо на адекватность. Человек живёт в своём каком то собственном мирке)
Тарпищев с федерацией это не весь наш теннис. На ярлыки "наша", "ненаша" у него нет лицензии.
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