Соболенко о миксте с Джоковичем на US Open: «Мы настроены только на титул»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от игры с Новаком Джоковичем в миксте на US Open.

– В этом году на харде ты выступаешь успешно – дошла до финалов всех четырех турниров, в которых сыграла, и выиграла три из них. С каким настроением ты возвращаешься на это покрытие?

– Надеюсь на успешное выступление (смеется). Не сказала бы, что на грунте и траве все было так уж плохо. Мы кое-что попробовали изменить, но это не принесло того результата, на который рассчитывали. Сейчас решили вернуться к привычной игре, и я надеюсь, что на харде все снова сложится удачно.

– После «Уимблдона» ты сказала, что тебя уже тошнит от тенниса.

– Да, что-то вроде того (смеется).

– Сколько времени понадобилось, чтобы вернуть энтузиазм? Я видел фотографии из отпуска – ты выглядела потрясающе. Сколько времени ушло, чтобы оставить те эмоции позади?

– Да, этот отдых был мне очень нужен. Во время летнего отрезка сезона было очень тяжело – и физически, и морально. Поэтому отдых был необходим. После Миконоса прошло пять-шесть дней, а может, и меньше, и я уже чувствовала себя намного лучше. Мне хотелось вернуться на корт и снова начать работать. Думаю, мне понадобилась примерно неделя.

– Как сильно ты ждешь микст на US Open, где сыграешь с Новаком? В прошлом году тебе пришлось сняться с турнира из-за травмы Григора [Димитрова].

– Надеюсь, на этот раз все будут здоровы (смеется). Я очень жду этот турнир. Думаю, будет здорово. Играть с Новаком всегда приятно.

На турнирах «Большого шлема» я играла в миксте всего один раз. В этот раз мы настроены только на титул – это наша цель. Будет весело и очень интересно, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Джокович помог десяткам игроков – от юниоров до Соболенко и Синнера