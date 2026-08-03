Рейтинг ATP. Алькарас обошел Зверева, Медведев поднялся на шестую строчку, Ходар дебютировал в топ-15

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

В этом сезоне из-за сдвига календаря очки за прошлогодний канадский «Мастерс» были списаны до того, как игроки получили возможность их защитить. Таким образом, Карлос Алькарас вернулся в топ-2, Карен Хачанов опустился на 13 позиций.

Финалист турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар дебютировал в топ-15.

Артур Жеа взял дебютный титул в Лос-Кабос и поднялся на 45 строчек, Денис Шаповалов дошел до финала и вернулся в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 3 августа 2026