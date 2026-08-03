Рейтинг ATP. Алькарас обошел Зверева, Медведев поднялся на шестую строчку, Ходар дебютировал в топ-15
Опубликован обновленный рейтинг ATP.
В этом сезоне из-за сдвига календаря очки за прошлогодний канадский «Мастерс» были списаны до того, как игроки получили возможность их защитить. Таким образом, Карлос Алькарас вернулся в топ-2, Карен Хачанов опустился на 13 позиций.
Финалист турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар дебютировал в топ-15.
Артур Жеа взял дебютный титул в Лос-Кабос и поднялся на 45 строчек, Денис Шаповалов дошел до финала и вернулся в топ-50.
Положение на 3 августа 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|13450
|2 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8160
|3 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8120
|4 (4)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4740
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|3760
|6 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3620
|7 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3560
|8 (9)
|Флавио Коболли (Италия)
|3330
|9 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3230
|10 (8)
|Бен Шелтон (США)
|2680
|11 (11)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2535
|15 (24)
|Рафаэль Ходар (Испания)
|2243
|16 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2230
|39 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1130
|43 (68)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1045
|82 (127)
|Артур Жеа (Франция)
|744
|84 (107)
|Факундо Диас Акоста (Аргентина)
|732
|92 (108)
|Колмен Вонг (Гонконг)
|680
|99 (82)
|Хольгер Руне (Дания)
|650
|102 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|648
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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