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  4. Рейтинг ATP. Алькарас обошел Зверева, Медведев поднялся на шестую строчку, Ходар дебютировал в топ-15

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Рейтинг ATP. Алькарас обошел Зверева, Медведев поднялся на шестую строчку, Ходар дебютировал в топ-15
Опубликован обновленный рейтинг ATP.

В этом сезоне из-за сдвига календаря очки за прошлогодний канадский «Мастерс» были списаны до того, как игроки получили возможность их защитить. Таким образом, Карлос Алькарас вернулся в топ-2, Карен Хачанов опустился на 13 позиций.

Финалист турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар дебютировал в топ-15.

Артур Жеа взял дебютный титул в Лос-Кабос и поднялся на 45 строчек, Денис Шаповалов дошел до финала и вернулся в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 3 августа 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 13450
2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8160
3 (2) Александр Зверев (Германия) 8120
4 (4) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4740
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 3760
6 (7) Даниил Медведев (Россия) 3620
7 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 3560
8 (9) Флавио Коболли (Италия) 3330
9 (10) Тэйлор Фриц (США) 3230
10 (8) Бен Шелтон (США) 2680
11 (11) Александр Бублик (Казахстан) 2535
15 (24) Рафаэль Ходар (Испания) 2243
16 (14) Андрей Рублев (Россия) 2230
39 (26) Карен Хачанов (Россия) 1130
43 (68) Денис Шаповалов (Канада) 1045
82 (127) Артур Жеа (Франция) 744
84 (107) Факундо Диас Акоста (Аргентина) 732
92 (108) Колмен Вонг (Гонконг) 680
99 (82) Хольгер Руне (Дания) 650
102 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 648
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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logoФлавио Коболли
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Комментарии

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Ходар может топ-4 стать в самом обозримом будущем.
ОтветАлекс Баландин
Ходар может топ-4 стать в самом обозримом будущем.
Про Меньшика так говорили ещё в том году и где он?

Реально крутой Дрейпер, но он ломучий настолько что перестал играть
ОтветБоримир
Про Меньшика так говорили ещё в том году и где он? Реально крутой Дрейпер, но он ломучий настолько что перестал играть
Слово "может" Вам говорит о чем-нибудь? Как думаете, оно имеет смысловые различия со словом "станет"?
Медведеву дойти до ЧФ в Монреале и станет топ 5 в рейтинге, прям как было до начала ЮСО 2024
ОтветArthritis
Медведеву дойти до ЧФ в Монреале и станет топ 5 в рейтинге, прям как было до начала ЮСО 2024
Но он играет на уровне топа всего пару матчей в году. С ним загадывать бесполезно.
Интересно, они за сегодня 2 раза рейтинг обновят что ли? Финал в DC ещё не сыграли же
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