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  4. Андреева о титуле «Ролан Гаррос»: «Прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было – и хорошо, я рада. Но нужно сосредоточиться на будущем»

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Андреева о титуле «Ролан Гаррос»: «Прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было – и хорошо, я рада. Но нужно сосредоточиться на будущем»
Андреева ответила, как на нее повлияла победа на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как на нее повлиял трофей «Ролан Гаррос».

– Линда Носкова рассказывала, что после первого титула «Большого шлема» приходится заново настраиваться. Насколько сложно вам было после победы на «Ролан Гаррос» переключиться и сосредоточиться на других турнирах?

– Рано или поздно тебе просто приходится это делать. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Но, конечно, мне было сложно, потому что у меня было немного времени, чтобы как следует насладиться победой. Мне пришлось сразу готовиться к травяному сезону. У меня была целая неделя тренировок на траве перед первым матчем, но, как мы знаем, все прошло не лучшим образом (улыбается).

Но сложно просто забыть о том, что произошло, двигаться дальше и пойти играть следующий запланированный турнир так, будто ничего не произошло. Думаю, для меня правильным настроем был бы именно такой. И когда я буду играть здесь и на следующих турнирах, я постараюсь играть так, будто ничего не произошло.

– Насколько осознание, что теперь вы чемпионка турнира «Большого шлема», меняет ваши ощущения? Вы чувствуете вокруг какую-то другую атмосферу?

– Честно говоря, я думала, что будет именно так. Но теперь, когда прошло какое-то время... Не знаю, это произошло, и это здорово. Конечно, я об этом мечтала, и мне удалось это осуществить. Но прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было – и хорошо, я рада. Но теперь мне нужно сосредоточиться на будущем», – рассказала россиянка на пресс-конференции перед началом турнира в Торонто.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Мирре успехов 🏆💪☺.
Молодец Мирра, удачи во второй части сезона.
главное здоровье без травм, мощной подачи и побед)
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