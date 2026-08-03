Андреева о титуле «Ролан Гаррос»: «Прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было – и хорошо, я рада. Но нужно сосредоточиться на будущем»

Андреева ответила, как на нее повлияла победа на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как на нее повлиял трофей «Ролан Гаррос».

– Линда Носкова рассказывала, что после первого титула «Большого шлема» приходится заново настраиваться. Насколько сложно вам было после победы на «Ролан Гаррос» переключиться и сосредоточиться на других турнирах?

– Рано или поздно тебе просто приходится это делать. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Но, конечно, мне было сложно, потому что у меня было немного времени, чтобы как следует насладиться победой. Мне пришлось сразу готовиться к травяному сезону. У меня была целая неделя тренировок на траве перед первым матчем, но, как мы знаем, все прошло не лучшим образом (улыбается).

Но сложно просто забыть о том, что произошло, двигаться дальше и пойти играть следующий запланированный турнир так, будто ничего не произошло. Думаю, для меня правильным настроем был бы именно такой. И когда я буду играть здесь и на следующих турнирах, я постараюсь играть так, будто ничего не произошло.

– Насколько осознание, что теперь вы чемпионка турнира «Большого шлема», меняет ваши ощущения? Вы чувствуете вокруг какую-то другую атмосферу?

– Честно говоря, я думала, что будет именно так. Но теперь, когда прошло какое-то время... Не знаю, это произошло, и это здорово. Конечно, я об этом мечтала, и мне удалось это осуществить. Но прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это было – и хорошо, я рада. Но теперь мне нужно сосредоточиться на будущем», – рассказала россиянка на пресс-конференции перед началом турнира в Торонто.