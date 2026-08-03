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Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
В Вашингтоне прошел финал турнира WTA 500.

Александра Эала обыграла Джессику Пегулу в отложенном финале турнира в Вашингтоне. Матч растянулся на два дня из-за дождя.

21-летняя филиппинка взяла первый титул в карьере. За счет этого результата она дебютирует в топ-20.

Для Эалы это десятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая – на этом турнире. В четвертьфинале она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину.

В целом ее баланс с десяткой стал 10:4. Она не проигрывает соперницам такого уровня уже пять матчей подряд.

Сетка турнира здесь.

Mubadala DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
logoАлександра Эала
результаты
logoMubadala DC Open
logoДжессика Пегула
logoWTA

Комментарии

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Бараночка для Джесс будет? Она наверное охреневает, что в её стране против неё так болеют)
Шанс для Саши. Очень хочется первого титула для нее
Шурупинку с первым титулом WTA! Молодец, Шурочка, заслужила.)
Удивительно конечно. Джесс, которая славится тем, что как правило вытягивает такие матчи, здесь совсем расклеилась.
Ответz0rg
Удивительно конечно. Джесс, которая славится тем, что как правило вытягивает такие матчи, здесь совсем расклеилась.
Шутка такая ? Пегула славится тем, что против элитных игроков не может. У нее есть потолок, и выше она не прыгнет. Надежная, техничная, но на этом и все. Где-то данных не хватает, где-то с головой проблемы. Тут не смогла против стадиона. Вот против таких игроков как Калинская она может длинные матчи выигрывать, а против какой-нибудь чемпионки вроде Гауф в полуфинале шлемов вылетает стабильно. В общем, может повезет, и где-нибудь Шлем возьмет в конце концов, как Халеп когда-то, но вряд ли.
Иалу зовут Алекс, она филипинка.
ОтветАл.Иванов
Иалу зовут Алекс, она филипинка.
Для нас санек) как саня Мирза)
ОтветFobos2067
Для нас санек) как саня Мирза)
Мирзу зовут Sania Mirza, а никак не Алекс/андра.
а Эала таки исключительно Алекс, а не какая-то там саша-маша-даша
Написали уже, что Эала идёт за юсо?
Ответfewral
Написали уже, что Эала идёт за юсо?
Они теперь как раз до середины сентября всеми Филиппинами праздновать будут.)
Ответfewral
Написали уже, что Эала идёт за юсо?
Да, после Радукану в 2021-м с женским теннисом всё, в общем-то, понятно. Вполне возможно, что Эалу так же сделают новой чемпионкой юсо, и здесь мотив для сценария более чем ясен: продвижение тенниса в странах ЮВА (а это огромный рынок).
Сегодня только доиграют?
Пусть победит сильнейший, чуть больше хочется, чтобы это была Саша.
ОтветАлександр Масол
Пусть победит сильнейший, чуть больше хочется, чтобы это была Саша.
не хочется
Пегула ночью походу передумала выигрывать титул )
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