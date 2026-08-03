Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20

В Вашингтоне прошел финал турнира WTA 500.

Александра Эала обыграла Джессику Пегулу в отложенном финале турнира в Вашингтоне. Матч растянулся на два дня из-за дождя.

21-летняя филиппинка взяла первый титул в карьере. За счет этого результата она дебютирует в топ-20.

Для Эалы это десятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая – на этом турнире. В четвертьфинале она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину.

В целом ее баланс с десяткой стал 10:4. Она не проигрывает соперницам такого уровня уже пять матчей подряд.

Сетка турнира здесь .

Mubadala DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

Финал