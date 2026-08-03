Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
В Вашингтоне прошел финал турнира WTA 500.
Александра Эала обыграла Джессику Пегулу в отложенном финале турнира в Вашингтоне. Матч растянулся на два дня из-за дождя.
21-летняя филиппинка взяла первый титул в карьере. За счет этого результата она дебютирует в топ-20.
Для Эалы это десятая победа над соперницей из топ-10 в карьере и вторая – на этом турнире. В четвертьфинале она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину.
В целом ее баланс с десяткой стал 10:4. Она не проигрывает соперницам такого уровня уже пять матчей подряд.
Сетка турнира здесь.
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 637 982 доллара
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
Комментарии
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а Эала таки исключительно Алекс, а не какая-то там саша-маша-даша