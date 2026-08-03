Вашингтон (ATP). Фриц обыграл Ходара и взял 11-й титул в карьере

В Вашингтоне прошел финал турнира ATP 500.

Тэйлор Фриц обыграл Рафаэля Ходара в финале пятисотника в Вашингтоне – 7:6(2), 6:3.

Американец взял 11-й титул в карьере.

Фриц впервые стал чемпионом турнира в Вашингтоне. Ранее его лучшим результатом был полуфинал в 2023-м.

Сетка турнира здесь .

Mubadala DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал