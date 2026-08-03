Вашингтон (ATP). Фриц обыграл Ходара и взял 11-й титул в карьере
В Вашингтоне прошел финал турнира ATP 500.
Тэйлор Фриц обыграл Рафаэля Ходара в финале пятисотника в Вашингтоне – 7:6(2), 6:3.
Американец взял 11-й титул в карьере.
Фриц впервые стал чемпионом турнира в Вашингтоне. Ранее его лучшим результатом был полуфинал в 2023-м.
Сетка турнира здесь.
Mubadala DC Open
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии