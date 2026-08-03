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  4. Вашингтон (ATP). Фриц обыграл Ходара и взял 11-й титул в карьере

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Вашингтон (ATP). Фриц обыграл Ходара и взял 11-й титул в карьере
В Вашингтоне прошел финал турнира ATP 500.

Тэйлор Фриц обыграл Рафаэля Ходара в финале пятисотника в Вашингтоне – 7:6(2), 6:3. 

Американец взял 11-й титул в карьере.

Фриц впервые стал чемпионом турнира в Вашингтоне. Ранее его лучшим результатом был полуфинал в 2023-м. 

Сетка турнира здесь.

Mubadala DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРафаэль Ходар
logoТэйлор Фриц
результаты
logoATP
logoMubadala DC Open

Комментарии

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Дополнительный день для восстановления сыграл Фрицу на...его больные колени. Вчера шансов у испанца было бы больше, особенно в затяжном матче. Американец проводит хороший сезон, не смотря на известные проблемы. Многим бы поучиться его дисциплинированности.
Ходар пора навести шумиху
Фрицу мои поздравления, отличное начало американского харда, идем за финалом ЮСО! :)
У Ходара харизмы ноль, не болеется за него
ОтветSawka-promakawka
У Ходара харизмы ноль, не болеется за него
Да, не нравится тоже мне)
ОтветSawka-promakawka
У Ходара харизмы ноль, не болеется за него
Другой Рафаэль был, вот харизма так харизма, а этот как Синнер такой же неинтересный)))
Привет минусаторам, но Фриц должен был брать этот финал, он же уже три финала в этом году проиграл, и эту плохую серию он прервал и взял титул на конец)))
на самом деле показал неплохую цепкость под конец матча, не хватило, конечно, и опыта, и концентрации, все-таки вот эти почти юниорские штучки с потерей концентрации и следующим за ней провалом в уровне и неспособностью выигрывать простые очки проглядывается у всех новых некстгенов, да что там, даже игроки постарше типа фиса (еще шнайдер приходит на ум) этим до сих пор страдают время от времени
Чёт вамосы попритихли
старки в негодовании:)
За первым 500-м Ходар!
Жду тай в первом сете, очень непредсказуемый исход.
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