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  4. 16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере – младше нее в финалах основного тура c 2019-го никого не было

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16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере – младше нее в финалах основного тура c 2019-го никого не было
16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере.

16-летняя Кристина Лютова обыграла Эльвину Калиеву в полуфинале турнира в Мемфисе – 7:5, 6:1.

Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в финал. Она стала первой теннисисткой 16 лет и младше, вышедшей в финал WTA, с 2019 года – тогда 15-летняя Коко Гауфф в статусе лаки-лузера выиграла турнир в Линце.

За титул она поборется с победительницей пары Дарья ВидмановаРената Сарасуа.

16-летняя россиянка сияет – вышла в финал WTA! Она с 10 лет не выезжает из США

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoКристина Лютова
logoЭльвина Калиева
logoWTA
logoMemphis Classic

Комментарии

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Молодец Кристина! Просто невероятно все складывается. Было бы круто, одержать победу в первом же турнире.
Крис пока идет, как Мирра. Было бы круто, если у нас появилась вторая высококлассная теннисистка!
ОтветИван Корзун
Крис пока идет, как Мирра. Было бы круто, если у нас появилась вторая высококлассная теннисистка!
у кого "у вас" ? она ждёт американский паспорт.
ОтветAndrei Lisavets
у кого "у вас" ? она ждёт американский паспорт.
Даже если она и получит американский паспорт, еще не факт, что она будет представлять США, поэтому не буду бежать впереди паровоза.
Легко и непринуждённо. Молодец. Правда, и соперница помогла немного своими двойными в решающий момент. А ещё на второй сет узбечка надела чёрное платье... в полдень в пекло Мемфиса чёрное платье.. Вот и поплыла во второй партии
ОтветСвятослав Федорович
Легко и непринуждённо. Молодец. Правда, и соперница помогла немного своими двойными в решающий момент. А ещё на второй сет узбечка надела чёрное платье... в полдень в пекло Мемфиса чёрное платье.. Вот и поплыла во второй партии
Да, это было странное решение)
ОтветСвятослав Федорович
Легко и непринуждённо. Молодец. Правда, и соперница помогла немного своими двойными в решающий момент. А ещё на второй сет узбечка надела чёрное платье... в полдень в пекло Мемфиса чёрное платье.. Вот и поплыла во второй партии
У Вас новая фаворитка? "А ещё на второй сет узбечка надела чёрное платье... " - вы реально считаете, что все так просто и она дура?
Федерация тенниса России проводит турнир Кубок президента ФТР в трех возрастных категориях - до 13, 15 и 17 лет среди юношей и девушек. Суть турнира - 50 первых спортсменок рейтинга в каждой возрастной категории делятся на 10 команд по 5 человек. Далее в течении года ( с января по ноябрь) участники каждой команды набирают очки в турнирах, очки суммируются и в декабре две лучшие команды попадают в финал, где между собой разыгрывают 1-2 место и получают денежные гранты. Обычно борьба за финал нешуточная, несколько команд идут ноздря в ноздрю и участники финала определяются в последний месяц. А тут у первой команды (где лидер Лютова) более 21000 очков, у второй, где лидер, на минуточку, Катя Доценко чуть более 10000. Кристина одна всю команду вывела в финал, уже сейчас, не считаю очков за этот турнир. А в том году разница между второй (где участником была моя дочь) и третье командой по итогу чуть более 50 очков.
ОтветKaplan
Федерация тенниса России проводит турнир Кубок президента ФТР в трех возрастных категориях - до 13, 15 и 17 лет среди юношей и девушек. Суть турнира - 50 первых спортсменок рейтинга в каждой возрастной категории делятся на 10 команд по 5 человек. Далее в течении года ( с января по ноябрь) участники каждой команды набирают очки в турнирах, очки суммируются и в декабре две лучшие команды попадают в финал, где между собой разыгрывают 1-2 место и получают денежные гранты. Обычно борьба за финал нешуточная, несколько команд идут ноздря в ноздрю и участники финала определяются в последний месяц. А тут у первой команды (где лидер Лютова) более 21000 очков, у второй, где лидер, на минуточку, Катя Доценко чуть более 10000. Кристина одна всю команду вывела в финал, уже сейчас, не считаю очков за этот турнир. А в том году разница между второй (где участником была моя дочь) и третье командой по итогу чуть более 50 очков.
Ну Кате Доценко всего 14 лет) она пока сыграла всего 1 юниорский шлем и всего 1 15к. Интересно, а как же Маша Макарова и другие девочки, которым тоже 15-16 лет?
ОтветKaplan
Федерация тенниса России проводит турнир Кубок президента ФТР в трех возрастных категориях - до 13, 15 и 17 лет среди юношей и девушек. Суть турнира - 50 первых спортсменок рейтинга в каждой возрастной категории делятся на 10 команд по 5 человек. Далее в течении года ( с января по ноябрь) участники каждой команды набирают очки в турнирах, очки суммируются и в декабре две лучшие команды попадают в финал, где между собой разыгрывают 1-2 место и получают денежные гранты. Обычно борьба за финал нешуточная, несколько команд идут ноздря в ноздрю и участники финала определяются в последний месяц. А тут у первой команды (где лидер Лютова) более 21000 очков, у второй, где лидер, на минуточку, Катя Доценко чуть более 10000. Кристина одна всю команду вывела в финал, уже сейчас, не считаю очков за этот турнир. А в том году разница между второй (где участником была моя дочь) и третье командой по итогу чуть более 50 очков.
Благодарю за информацию
Это невероятный результат - мы пока даже его не можем осознать в полной мере
Реально лютая, рвет всех на пути.Вспомнился Лютый ,из Днепра вроде, в футболе ....Тоже настырный был
Получаю удовольствие,многие удары просто супер
Соперницы там не самые сильные конечно, но все равно впечатляет. Отличное начало. Теперь ждем смены гражданства. 😊
ОтветBasta777
Соперницы там не самые сильные конечно, но все равно впечатляет. Отличное начало. Теперь ждем смены гражданства. 😊
Не самые сильные, но это всё с учётом того что девчуле всего 16 и это вообще дебютный турнир уровня WTA для неё. Так что результат уже суперский. Надо бы постараться и финал забрать.
Молодец!!! Прям лютая Лютова!!! Так держать!!!
Молодец Кристина, удачи в дальнейшем
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