16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере – младше нее в финалах основного тура c 2019-го никого не было

16-летняя Лютова вышла в финал на первом турнире WTA в карьере.

16-летняя Кристина Лютова обыграла Эльвину Калиеву в полуфинале турнира в Мемфисе – 7:5, 6:1.

Лютова играет первый турнир на уровне тура и вышла в финал. Она стала первой теннисисткой 16 лет и младше, вышедшей в финал WTA, с 2019 года – тогда 15-летняя Коко Гауфф в статусе лаки-лузера выиграла турнир в Линце.

За титул она поборется с победительницей пары Дарья Видманова – Рената Сарасуа .

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