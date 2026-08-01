Пегула вышла в четвертый финал в сезоне
Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне – 5:7, 4:6.
В первом сете россиянка вела 5:2, но упустила преимущество.
Американка вышла в 24-й финал в карьере, 18-й – на харде. Для нее это также четвертый финал в сезоне: ранее она взяла титулы в Дубае и Чарлстоне, а также проиграла в Берлине.
В целом ее баланс в титульных матчах – 11:12.
Дальше Пегула сыграет с Александрой Эалой или Наоми Осакой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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