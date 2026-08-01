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Пегула вышла в четвертый финал в сезоне

Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне – 5:7, 4:6.

В первом сете россиянка вела 5:2, но упустила преимущество.

Американка вышла в 24-й финал в карьере, 18-й – на харде. Для нее это также четвертый финал в сезоне: ранее она взяла титулы в Дубае и Чарлстоне, а также проиграла в Берлине. 

В целом ее баланс в титульных матчах – 11:12.

Дальше Пегула сыграет с Александрой Эалой или Наоми Осакой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoДиана Шнайдер
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoMubadala DC Open

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