Пегула вышла в четвертый финал в сезоне

Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне – 5:7, 4:6.

В первом сете россиянка вела 5:2, но упустила преимущество.

Американка вышла в 24-й финал в карьере, 18-й – на харде. Для нее это также четвертый финал в сезоне: ранее она взяла титулы в Дубае и Чарлстоне, а также проиграла в Берлине.

В целом ее баланс в титульных матчах – 11:12.

Дальше Пегула сыграет с Александрой Эалой или Наоми Осакой .