Кузнецова вспомнила, как ей не выдали визу в США перед защитой титула в Вашингтоне: «Видимо, решили, что я какой-то спецагент🤣»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова назвала турнир в Вашингтоне одним из самых любимых в туре. Россиянка побеждала там в 2014-м и 2018-м.

«Меня часто спрашивают, на каком покрытии мне больше всего нравилось играть. Со временем у меня появился простой ответ: на том, где я выигрывала😄.

А в Вашингтоне мне удалось победить дважды. Эти корты словно были созданы для моей игры, а атмосфера турнира всегда была очень уютной.

И, конечно, не могу не вспомнить одну курьезную историю 2019 года. Когда мне нужно было защищать титул, визу в США вовремя не выдали. Видимо, решили, что я какой-то спецагент🤣. После того как эта история получила огласку, визу все-таки выдали, но было уже слишком поздно – в Вашингтон я не успела и смогла полететь только на следующий турнир, в Цинциннати.

Вообще, за годы карьеры случилось немало интересных и курьезных историй. Именно из таких моментов и складываются воспоминания, к которым спустя годы так приятно возвращаться», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.