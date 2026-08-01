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  4. Кузнецова вспомнила, как ей не выдали визу в США перед защитой титула в Вашингтоне: «Видимо, решили, что я какой-то спецагент🤣»

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Кузнецова вспомнила, как ей не выдали визу в США перед защитой титула в Вашингтоне: «Видимо, решили, что я какой-то спецагент🤣»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова назвала турнир в Вашингтоне одним из самых любимых в туре. Россиянка побеждала там в 2014-м и 2018-м.

«Меня часто спрашивают, на каком покрытии мне больше всего нравилось играть. Со временем у меня появился простой ответ: на том, где я выигрывала😄.

А в Вашингтоне мне удалось победить дважды. Эти корты словно были созданы для моей игры, а атмосфера турнира всегда была очень уютной.

И, конечно, не могу не вспомнить одну курьезную историю 2019 года. Когда мне нужно было защищать титул, визу в США вовремя не выдали. Видимо, решили, что я какой-то спецагент🤣. После того как эта история получила огласку, визу все-таки выдали, но было уже слишком поздно – в Вашингтон я не успела и смогла полететь только на следующий турнир, в Цинциннати.

Вообще, за годы карьеры случилось немало интересных и курьезных историй. Именно из таких моментов и складываются воспоминания, к которым спустя годы так приятно возвращаться», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
logoСветлана Кузнецова
logoMubadala DC Open
logoWTA

Комментарии

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Я тоже при упоминании этого турнира постоянно вспоминаю эту резонансную историю со Светланой
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