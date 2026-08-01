Тиафу о последней фразе Изнера в туре: «Зато я ни разу не проиграл вам за всю карьеру»

Фрэнсис Тиафу рассказал историю, связанную с завершением карьеры Джона Изнера .

Бывшая девятая ракетка мира провел последний матч на US Open-2023 – во втором круге уступил Майклу Ммо в пяти сетах.

«Я уже рассказывал об этом. Даже сказал Джону на свадьбе [Томми Пола ], что это одна из самых легендарных фраз, которые я когда-либо слышал.

Он только что проиграл Ммо – 7:6 в пятом сете. Мы в раздевалке старались вести себя тактично. Понимали, что он уступил, поэтому делали вид, будто вообще его не замечаем.

Это был его последний матч в карьере. Он заходит в раздевалку – злой, эмоции через край, вымотан до предела – смотрит на меня и Томми и говорит: «Зато я ни разу не проиграл вам за всю карьеру». Вот так (смеется).

Сам этот момент был невероятным. Мы с Томми просто умирали со смеху», – сказал Тиафу в подкасте Nothing Major.

Изнер выиграл все три матча против Тиафу. Такой же счет у него и в личных встречах с Полом.

Из тенниса ушел Джон Изнер. Он подавал 253 км/ч и настучал почти 15 тысяч эйсов