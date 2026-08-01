Зверев о подготовке к американской серии в академии Надаля: «Присутствие Рафы на корте очень мне помогло»

Вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал о подготовке к американской серии в академии Рафаэля Надаля .

«Год складывается хорошо. Конечно, сезон еще не закончился: впереди американская серия, два «Мастерса» и «Шлем». Это очень важный отрезок.

Именно поэтому я готовлюсь здесь, в академии Рафы. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис и на этих турнирах.

Мне вообще очень нравится Мальорка. Летом это прекрасное место для подготовки. Здесь жарко, а такие условия пригодятся и в Америке. К тому же здесь потрясающая инфраструктура. Очевидно, это одна из лучших академий в мире.

При этом здесь можно спокойно уединиться, что для меня очень важно. Поэтому я всегда с удовольствием возвращаюсь сюда.

Все здорово. Дядя Тони часто выходит с нами на корт. Рафа тоже дважды приходил.

Всегда интересно услышать их мнение о моей игре. Я десять лет играл против Рафы, поэтому ценно узнать его взгляд не только как бывшего соперника, но и то, что, по его мнению, я могу улучшить. Я по-прежнему хочу становиться лучше каждый день.

Его присутствие на корте очень мне помогло», – сказал чемпион «Ролан Гаррос ».