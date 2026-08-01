Корда перенес операцию на спине

59-я ракетка мира Себастьян Корда сообщил, что перенес операцию на спине. Американец не играет с мартовского турнира в Майами .

«Последние четыре месяца я не выходил на корт, пытаясь справиться с болью в спине и сильным давлением на седалищный нерв.

После разных вариантов лечения мы решили провести операцию. Она наконец избавила меня от боли. Какое облегчение.

Огромное спасибо доктору Куреши и всей его команде.

Теперь пришло время восстановиться, набрать форму и вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся!» – твитнул Корда.