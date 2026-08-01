Швентек о работе с новым тренером: «Моя цель – внедрить все изменения, которые он хочет видеть в моей игре»

Швентек рассказала, на чем сосредоточится перед стартом североамериканской серии.

Восьмая ракетка мира Ига Швентек поделилась настроем перед стартом тысячника в Торонто.

– Какие главные цели ставите перед собой на североамериканскую серию?

– У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к харду, так что подготовка не получилась такой сжатой, как в прошлом году. Я две недели хорошо тренировалась на этом покрытии.

Приоритет – развитие игры. Мы начали работать с новым тренером перед грунтовым сезоном, и подготовка к «Ролан Гаррос » и «Уимблдону » не оставила нам много времени для полноценной работы на тренировках.

Сейчас этот тренировочный блок получился самым длинным, и было здорово использовать его для работы с Франсиско. Моя цель – внедрить все те изменения, которые он хочет видеть в моей игре. Перед грунтом и травой главным было адаптироваться к покрытиям, а на харде я чувствую, что могу больше сосредоточиться на технических моментах, которые он хотел изменить.

Именно на этом сконцентрируемся в ближайшие недели, – сказала Швентек на пресс-конференции.