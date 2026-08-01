Шнайдер о том, что не пропустила первую неделю североамериканской серии: «На тренировках скучаю по матчам»

18-я ракетка мира Диана Шнайдер объяснила, почему в этом году впервые выступает на турнире в Вашингтоне.

– Почему в этом году вы решили сыграть в Вашингтоне?

– Честно говоря, я слышала очень много хороших отзывов об этом турнире от других игроков. И еще Саша [Баин ] сказал мне, что здесь отличный турнир и красивый город.

К тому же в этом сезоне пауза между «Уимблдоном » и началом североамериканской серии показалась мне слишком длинной. Если честно, я предпочитаю играть турниры. Когда тренируюсь больше двух недель подряд, начинаю немного уставать от тренировок и скучать по матчам, турнирам, поездкам, тем эмоциям и адреналину, которые получаешь на корте.

Для меня лучше постоянно находиться в этом турнирном ритме, – сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Сегодня россиянка сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале пятисотника в Вашингтоне.