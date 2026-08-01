Остапенко пригласила в команду бывшего тренера Швентек

29-я ракетка мира Алена Остапенко пригласила в команду бывшего тренера Иги Швентек Петра Сежпутовского.

«Сейчас мы летим в Канаду. У меня нет обратного билета из Америки до окончания US Open , и мы обсуждаем долгосрочное сотрудничество.

Думаю, самым важным было то, что мне позвонила сама Алена и рассказала о своем видении. Именно это больше всего мотивировало меня приехать, поговорить и понять, есть ли у этого потенциального сотрудничества шанс.

После разговора с Аленой я сразу понял, что это была идея самой спортсменки и ее нынешнего тренера [Крисяниса Стабинса], который по-прежнему в команде и останется в ней», – сказал Сежпутовский изданию Gazeta.pl.