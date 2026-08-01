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  4. Тиафу о 292-й ракетке мира Козлове: «По юниорам он был феноменом, сильнее всех с большим отрывом»

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Тиафу о 292-й ракетке мира Козлове: «По юниорам он был феноменом, сильнее всех с большим отрывом»
Тиафу о Козлове: по юниорам он был феноменом – сильнее всех с большим отрывом.

19-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу назвал американского теннисиста, который не смог раскрыться на уровне ATP-тура.

«Конечно, я с детства мечтал стать теннисистом, но тогда не понимал, насколько это вообще реально. Я не до конца осознавал, к чему именно стремлюсь. Просто хотел быть лучшим среди своих сверстников – это было для меня главным.

Наверное, все изменилось лет в 13-14, когда я резко вырос и стал играть намного лучше. А после победы на Orange Bowl, где я обыграл Стефана Козлова, у меня впервые появилась мысль: «Кажется, я действительно могу этого добиться». В то время он считался настоящим вундеркиндом».

Затем Тиафу спросили, кого он считает сильнейшим американским юниором своего поколения.

«Тэйлор [Фриц] поздно раскрылся. Честно говоря, в детстве он был немного неуклюжим (улыбается). Рейлли [Опелка] тоже расцвел не сразу. Когда мы были совсем молодыми, он играл неплохо, но по-настоящему прибавил уже позже.

Если говорить о юниорах, то мы с Томми [Полом] были примерно на одном уровне, Рейлли тоже был очень хорош. Но Козлов был особенным. Он был феноменом. На мой взгляд, он был сильнее всех с большим отрывом. Думаю, остальные ребята со мной согласятся», – сказал Тиафу в подкасте Nothing Major.

28-летний Козлов – 292-я ракетка мира. За карьеру он не поднимался выше 103-й строчки.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Nothing Major
logoФрэнсис Тиафу
logoТэйлор Фриц
logoРейлли Опелка
logoСтефан Козлов
logoТомми Пол
logoATP

Комментарии

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Травмы. Личная жизнь (« психопат немного»). Совокупность многих обстоятельств. Когда то его раскручивался серьезно.
Еще одно подтверждение, того что юниорские успехи ничего не значат для взрослой карьеры, а где то даже и вредят из-за излишнего внимания
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