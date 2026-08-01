Тиафу о 292-й ракетке мира Козлове: «По юниорам он был феноменом, сильнее всех с большим отрывом»

Тиафу о Козлове: по юниорам он был феноменом – сильнее всех с большим отрывом.

19-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу назвал американского теннисиста, который не смог раскрыться на уровне ATP-тура.

«Конечно, я с детства мечтал стать теннисистом, но тогда не понимал, насколько это вообще реально. Я не до конца осознавал, к чему именно стремлюсь. Просто хотел быть лучшим среди своих сверстников – это было для меня главным.

Наверное, все изменилось лет в 13-14, когда я резко вырос и стал играть намного лучше. А после победы на Orange Bowl, где я обыграл Стефана Козлова , у меня впервые появилась мысль: «Кажется, я действительно могу этого добиться». В то время он считался настоящим вундеркиндом».

Затем Тиафу спросили, кого он считает сильнейшим американским юниором своего поколения.

«Тэйлор [Фриц] поздно раскрылся. Честно говоря, в детстве он был немного неуклюжим (улыбается). Рейлли [Опелка ] тоже расцвел не сразу. Когда мы были совсем молодыми, он играл неплохо, но по-настоящему прибавил уже позже.

Если говорить о юниорах, то мы с Томми [Полом] были примерно на одном уровне, Рейлли тоже был очень хорош. Но Козлов был особенным. Он был феноменом. На мой взгляд, он был сильнее всех с большим отрывом. Думаю, остальные ребята со мной согласятся», – сказал Тиафу в подкасте Nothing Major.

28-летний Козлов – 292-я ракетка мира. За карьеру он не поднимался выше 103-й строчки.