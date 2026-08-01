Пегула о мячах на турнирах североамериканской серии: «Возможно, тут используют мячи, которые пролежали на складе целый год»

Пегула: после пандемии качество теннисных мячей сильно ухудшилось.

Третья ракетка мира Джессика Пегула высказалась о критике мячей, которыми сейчас играют в туре.

– Мужчины в последнее время часто говорят о качестве мячей и о том, что после пандемии оно стало хуже. Тэйлор Фриц вообще может обсуждать эту тему часами. Что думаешь ты?

– Мы уже столько говорили об этих чертовых мячах, что можно бесконечно продолжать (улыбается). Тут все очень сложно. Есть разные производители, и даже если турниры используют один и тот же бренд, мячи могут выпускаться на разных фабриках, поэтому ощущаются по-разному. Многое зависит от покрытия корта: иногда сами мячи нормальные, но на жестком покрытии быстро изнашиваются. Влияет и погода – жара, влажность, прохлада. Из-за этого они могут лететь быстрее или медленнее. Даже ото дня ко дню все меняется. Факторов слишком много, поэтому найти идеальное решение очень сложно.

Но мне понравилось, что в начале сезона мы долго играли мячами Dunlop. По крайней мере успеваешь привыкнуть к одному мячу. Самое неприятное – когда их постоянно меняют.

В какой-то момент мужчины за три недели сыграли тремя разными мячами. Это же безумие. Представьте, если бы в любом другом виде спорта спортсменам предложили такое. Все бы только посмеялись. Может показаться, что это мелочь, но разница огромная.

Мы тоже постоянно обсуждаем эту тему, особенно в связи с травмами. Возможно, потому что девушки в среднем меньше и не такие физически сильные, как мужчины. Когда мы играли мячами Extra Duty, физиотерапевты фиксировали больше жалоб на запястья, локти и плечи, чем при использовании обычных мячей. Эту статистику внимательно отслеживают.

Главное – здоровье игроков. Когда каждую неделю приходится привыкать к новым мячам, организм постоянно адаптируется. И возникает вопрос: помогает это или, наоборот, приводит к большему количеству травм? Здесь слишком много факторов.

Я надеюсь, что смен мячей станет меньше и мы придем к более стабильному варианту с лучшим качеством. Мне кажется, после пандемии качество мячей действительно сильно ухудшилось.

Знаю, что организаторы US Open тоже работают над этим вопросом. Сейчас это единственный турнир «Большого шлема», где мужчины и женщины играют разными мячами.

– Многие говорят, что после пандемии качество мячей упало. В чем именно это проявляется? И остается ли проблема такой, что, открывая новую банку, никогда не знаешь, что получишь?

– В этом году ситуация стала лучше именно потому, что мы долго играли Dunlop. Но примерно в это время сезона я снова замечаю спад качества мячей Wilson. Во-первых, когда мы покупаем их для тренировок, они совсем не такие, как на US Open. Во-вторых, я не знаю, закупают ли турниры мячи одновременно с US Open . Насколько я знаю, организаторы «Шлема» заказывают их почти за год. Возможно, они получают самые свежие партии, а здесь, в Вашингтоне, Цинциннати или Торонто используют мячи, которые пролежали на складе целый год. Не знаю.

Мы в совете игроков постоянно пытаемся разобраться, почему возникает такая разница и какие факторы на нее влияют.

Для меня главная проблема после пандемии – именно качество. Мячи просто перестали долго служить. Они либо быстро становятся слишком пушистыми, либо, наоборот, теряют ворс. Они уже не играют так, как сразу после открытия банки.

Мы также обсуждали возможность менять мячи чаще. Если проблему с качеством решить не получается, то почему бы просто не сокращать промежутки между заменами? Иногда разница между новыми и старыми мячами настолько большая, что кажется, будто играешь уже другой матч. Игроков это тоже очень раздражает.

Я бы предпочла менять мячи каждые семь геймов вместо нынешней схемы «7 и 9». Или хотя бы «5 и 7». Не знаю, что думают мужчины, но так перепад в ощущениях был бы меньше. Конечно, сразу возникает вопрос, что придется закупать больше мячей.

Тема мячей вообще очень обширная. Я, как и Тэйлор, могу говорить о ней очень долго (улыбается), – сказала Пегула на пресс-конференции.