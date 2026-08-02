Вашингтон (WTA). 1/2 финала. Шнайдер уступила Пегуле, Осака – Эале
В Вашингтоне прошли полуфиналы турнира WTA 500.
Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне.
Сетка турнира здесь.
Вашингтон, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 500
Призовой фонд – 1 637 982 доллара
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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