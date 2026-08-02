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  4. Вашингтон (WTA). 1/2 финала. Шнайдер уступила Пегуле, Осака – Эале

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Вашингтон (WTA). 1/2 финала. Шнайдер уступила Пегуле, Осака – Эале
В Вашингтоне прошли полуфиналы турнира WTA 500.

Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне.

Сетка турнира здесь.

Mubadala DC Open

Вашингтон, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 500

Призовой фонд – 1 637 982 доллара

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАлександра Эала
результаты
logoMubadala DC Open
logoДиана Шнайдер
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoНаоми Осака

Комментарии

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Выигрывала 5:2 Диана в первом сете, а потом 5 геймов подряд слила безвольно Джессике.
Пегуле даже делать особо ничего не надо.
Диана просто устала, к сожалению, но 1/2 финала отличный результат.
Как же подачи не хватает Диане
Да уж Ила это вам не Кочиаретто) Форменное убийство модницы
Отлично. Жалко Диану, но Покемона домой отправили и это не может не радовать!
тут Пегула и в канаде тоже Пегула. Пора бы ее обыгрывать уже.
ОтветAnna Morgan
тут Пегула и в канаде тоже Пегула. Пора бы ее обыгрывать уже.
Организаторы турниров прозрачно намекают, что пока не научится играть с американкой, будет видеться с ней довольно часто. В Чарльстоне всё было не так печально, но там и покрытие тоже внесло свою лепту
ОтветAnouck
Организаторы турниров прозрачно намекают, что пока не научится играть с американкой, будет видеться с ней довольно часто. В Чарльстоне всё было не так печально, но там и покрытие тоже внесло свою лепту
конспирологи вошли в чат
Пора Пегуле уже шлем брать, а то так и будет в девках-бесшлемниц сидеть при наличии. Может с сеткой повезет (например Сабаленка и Рыбакина неожиданно рано вылетят) и возьмет USOpen.

Классика женского тенниса с 2-5/7-5 - уже можно писать учебники по теннису.
ОтветДоминаторТенниса
Пора Пегуле уже шлем брать, а то так и будет в девках-бесшлемниц сидеть при наличии. Может с сеткой повезет (например Сабаленка и Рыбакина неожиданно рано вылетят) и возьмет USOpen. Классика женского тенниса с 2-5/7-5 - уже можно писать учебники по теннису.
Так уже было на Уиме, ей шлем буквально кричал возьми меня, видимо не судьба
это габелла
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