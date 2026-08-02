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  4. Мемфис (WTA). Лютова вышла в финал, Сарасуа выбыла

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Мемфис (WTA). Лютова вышла в финал, Сарасуа выбыла
В Мемфисе проходят полуфиналы турнира WTA 250.

Кристина Лютова обыграла Эльвину Калиеву в полуфинале в Мемфисе.

Сетка турнира здесь.

Memphis Classic

Мемфис, США

27 июля – 2 августа 2026

WTA 250

Призовой фонд – 283 347 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoДарья Видманова
logoРената Сарасуа
результаты
logoMemphis Classic
logoЭльвина Калиева
logoWTA
logoКристина Лютова

Комментарии

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Офигеть финал, в 16 лет на первом же турнире WTA! Вот это крутая Кристина
Ответantonanton_
Офигеть финал, в 16 лет на первом же турнире WTA! Вот это крутая Кристина
Радует что для 16ти лет в очень умный теннис играет - классные переводы, противоходы, и вообще всё время агрессивно играет, не отсиживается. Ну и отдельно - 80% первой подачи! Да, эйсов нет и летит ещё не очень быстро, но таки сразу инициативу забирает в гейме.
Уже ясно, что в Мемфисе победит непонятно кто. Почему бы этим непонятно кем не быть Кристине?
И не сказать, что играет как из 3-ьей сотни, тут по игре топ-50
кажется Лютова сама не верит своим глазам, после победного розыгрыша
Кристину с победой и выходом в финал. Молодчина ! Удачи и успеха в финале !
Надо посмотреть наших молодых звездочек
В финале - умничка.
ОтветAnouck
В финале - умничка.
а если она выиграет турнир, какая станет в рейтинге?
ОтветAnna Morgan
а если она выиграет турнир, какая станет в рейтинге?
между 123 и 126 примерно
Я в начале турнира хотела ей Калиеву в сетку или кого-то другого, лишь бы не Катю. В итоге всё же пересекутся, но на более поздней стадии. Хочется надеяться, что это моё (по)желание не окажется в итоге из разряда тех, про которые говорят, что их стоит бояться. Удачи Кристине, а то я даже как-то буду чувствовать себя виноватой.
ОтветAnouck
Я в начале турнира хотела ей Калиеву в сетку или кого-то другого, лишь бы не Катю. В итоге всё же пересекутся, но на более поздней стадии. Хочется надеяться, что это моё (по)желание не окажется в итоге из разряда тех, про которые говорят, что их стоит бояться. Удачи Кристине, а то я даже как-то буду чувствовать себя виноватой.
Мне почему-то Калиева сейчас кажется опаснее игроков первой сотни.
Ответz0rg
Мне почему-то Калиева сейчас кажется опаснее игроков первой сотни.
Буду искать другую трансляцию - сегодняшний комментатор на "Больше" раздражает, слишком много обсуждает коэффициенты. Я понимаю, что контрактные обязательства, но тут перебор.
Узбекистан там, кстати, не хочет подсуетиться? Пак сказал, что у Калиевой кто-то из родителей оттуда. Очень уж у них агрессивная трансферная политика в последнее время, а у Эльвины так ещё и старший брат там родился. Даже в Прибалтике пошуровали:-)
отлично, один сет есть
Ответz0rg
отлично, один сет есть
Пока перерыв глянула, что там у Дианы. Мельком видела, что Диана вела 5:2... расстроилась:-(
А Крис молодец. Справилась с нервами лучше соперницы в концовке.
ОтветAnouck
Пока перерыв глянула, что там у Дианы. Мельком видела, что Диана вела 5:2... расстроилась:-( А Крис молодец. Справилась с нервами лучше соперницы в концовке.
Где-то найдёшь, где-то потеряешь)
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