Мемфис (WTA). Лютова вышла в финал, Сарасуа выбыла
В Мемфисе проходят полуфиналы турнира WTA 250.
Кристина Лютова обыграла Эльвину Калиеву в полуфинале в Мемфисе.
Сетка турнира здесь.
Memphis Classic
Мемфис, США
27 июля – 2 августа 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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Узбекистан там, кстати, не хочет подсуетиться? Пак сказал, что у Калиевой кто-то из родителей оттуда. Очень уж у них агрессивная трансферная политика в последнее время, а у Эльвины так ещё и старший брат там родился. Даже в Прибалтике пошуровали:-)
А Крис молодец. Справилась с нервами лучше соперницы в концовке.