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  4. Пегула о медперерыве Калинской: «Когда она чувствует себя не лучшим образом, начинает еще больше рисковать»

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Пегула о медперерыве Калинской: «Когда она чувствует себя не лучшим образом, начинает еще больше рисковать»

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Калинской в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:3, 7:5.

– В матчах с Анной всегда есть напряжение. В концовке она сделала несколько ударов навылет, я пару раз ошиблась – и счет уже стал 5:5. Все могло полностью измениться. Такое уже случалось в наших матчах, причем с обеими. Со стороны, наверное, казалось, что я уверенно контролирую игру, но на самом деле внутри так не чувствовалось.

– Анна брала медперерыв из-за пальца на ноге, и после этого было заметно, что она уже не так свободно двигается.

– Не знаю, что именно произошло, но было видно, что ее что-то беспокоит. Возможно, проблема появилась еще в начале матча, а может, уже по ходу игры. При этом с учетом ее стиля это иногда даже опаснее: когда она чувствует себя не лучшим образом, начинает еще больше рисковать. А когда играет абсолютно свободно, тогда и показывает свой лучший теннис. Поэтому я старалась не обращать на это внимания и не делать никаких выводов, – сказала Пегула в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoАнна Калинская
logoДжессика Пегула
logoMubadala DC Open
logoWTA

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