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  4. Зверев объяснил, почему ему сложнее играть с Синнером, чем с Алькарасом

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Зверев объяснил, почему ему сложнее играть с Синнером, чем с Алькарасом

Вторая ракетка мира Александр Зверев высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Мне нравится играть против Карлоса. Иногда выигрываю я, иногда – он, но наши матчи всегда получаются невероятными и очень интересными.

Мы неизменно проводим отличные встречи, настоящие битвы. Взять хотя бы матч на Australian Open в этом году, который длился пять с половиной часов. В итоге я проиграл, но получил огромное удовольствие.

Что касается Янника, то в начале карьеры мне нравилось с ним играть. Но сейчас я проиграл ему последние семь-восемь матчей. Он очень сильно прибавил, стал невероятно стабильным и практически не дает сопернику никаких шансов.

Когда играешь против Синнера, всегда есть ощущение, что находишься в менее выгодном положении», – сказал Зверев в интервью Йенсу Кноссалла.

В личке с Алькарасом Зверев уступает 6:7, а с Синнером – 4:11.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Knossi
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер

Комментарии

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Дане Медведеву тоже нравилось с ним играть. Зарубались они иногда дико, но Медвед тащил. А потом один стал лучше, а другой хуже, и всё. Сейчас у квалифаера больше шансов Синнера сбрить в начале турнира, пока тот не разыгрался. А к финальным стадиям он уже как локомотив подходит разогнавшийся.
"Проиграл ему последние семь-восемь матчей"
Разве не десять?))
ОтветSincere
"Проиграл ему последние семь-восемь матчей" Разве не десять?))
Десять) Забавно, что на церемонии награждения после финала Уимблдона Зверев сказал про девять матчей подряд, а теперь уже стало семь-восемь)
А с Фрицем нравится играть?
ОтветN.S.A.8.5
А с Фрицем нравится играть?
Фрицу он по глупости сливает, очень ограниченный игрок
Понятно, что Синнер на другом уровне, чем Зверев и тем более Алькарас
ОтветР_1117058535
Понятно, что Синнер на другом уровне, чем Зверев и тем более Алькарас
У карася семь шлемов) Синеррку со зверьком надо еще дожить до этого)
Ответellsbury
У карася семь шлемов) Синеррку со зверьком надо еще дожить до этого)
Но нужно понимать, что все эти шлемы выиграны в самую слабую эпоху в теннисе, так что титулы сейчас ничего не значат
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