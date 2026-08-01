Зверев объяснил, почему ему сложнее играть с Синнером, чем с Алькарасом

Вторая ракетка мира Александр Зверев высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
«Мне нравится играть против Карлоса. Иногда выигрываю я, иногда – он, но наши матчи всегда получаются невероятными и очень интересными.
Мы неизменно проводим отличные встречи, настоящие битвы. Взять хотя бы матч на Australian Open в этом году, который длился пять с половиной часов. В итоге я проиграл, но получил огромное удовольствие.
Что касается Янника, то в начале карьеры мне нравилось с ним играть. Но сейчас я проиграл ему последние семь-восемь матчей. Он очень сильно прибавил, стал невероятно стабильным и практически не дает сопернику никаких шансов.
Когда играешь против Синнера, всегда есть ощущение, что находишься в менее выгодном положении», – сказал Зверев в интервью Йенсу Кноссалла.
В личке с Алькарасом Зверев уступает 6:7, а с Синнером – 4:11.
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