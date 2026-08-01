  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Эала о шестой в сезоне победе над топ-10: «Это очень приятное чувство»

0
Эала о шестой в сезоне победе над топ-10: «Это очень приятное чувство»

Александра Эала прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:3, 6:4.

Филиппинка шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 – больше, чем любая другая теннисистка, не входящая в десятку сильнейших.

«По ходу матча было много непростых моментов. Как вы сказали, начало получилось довольно необычным – в первых геймах было много брейков. Я очень рада, что смогла захватить преимущество в первом сете. Думаю, это сильно помогло.

Я довольна тем, с какой интенсивностью играла. Во втором сете Элина заставила меня чувствовать себя очень некомфортно, поэтому я особенно рада, что сумела пройти через этот сложный отрезок».

О победах над соперницами из топ-10

«Очень приятно видеть, что работа, которую ты проделываешь на тренировках, приносит результат. Здорово, когда это отражается в официальных матчах.

Это действительно очень приятное чувство. Но, выходя на корт, я не думаю: «Против меня игрок топ-10». Хотя такие победы, конечно, многое для меня значат. Неважно, четвертьфинал это или первый круг – на таком уровне может произойти что угодно, а все эти соперницы очень сильны. Поэтому такие матчи для меня очень ценны».

О полуфинале против Наоми Осаки

«Думаю, нас ждет очень интересный матч. Уверена, трибуны будут активно поддерживать нас обеих. Надеюсь, смогу создать ей серьезные проблемы.

Но я ожидаю очень тяжелую встречу и сделаю все возможное, чтобы как следует к ней подготовиться», – сказала Эала после матча.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Эала играет со страстью 🔥
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пегула о болельщиках Эалы: «Наверняка кто-то даже отпросился с работы. Не переживайте, я никому не скажу»
Вашингтон (ATP). Финал. Фриц играет с Ходаром
Live
Торонто (WTA). Блинкова играет со Шрамковой, Самсонова встретится с Тьен, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Винус выбыла
Live
Серена и Винус Уильямс получили wild card на парный турнир в Цинциннати
Монреаль (ATP). 1-й круг. Берреттини борется с Навоне, Боржес доиграет с Ковачевичем, Дрэйпер встретится с Атманом, Чилич – с Симабукуро
Live
Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Корнеева впервые прошла круг на тысячнике
Бублик о дебюте в топ-10: «Жизнь дала мне то, о чем я просил. Но, видимо, я просил слишком мало»
Стефанос Циципас: «Жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис»
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»