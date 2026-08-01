Эала о шестой в сезоне победе над топ-10: «Это очень приятное чувство»

Александра Эала прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале в Вашингтоне – 6:3, 6:4.

Филиппинка шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 – больше, чем любая другая теннисистка, не входящая в десятку сильнейших.

«По ходу матча было много непростых моментов. Как вы сказали, начало получилось довольно необычным – в первых геймах было много брейков. Я очень рада, что смогла захватить преимущество в первом сете. Думаю, это сильно помогло.

Я довольна тем, с какой интенсивностью играла. Во втором сете Элина заставила меня чувствовать себя очень некомфортно, поэтому я особенно рада, что сумела пройти через этот сложный отрезок».

О победах над соперницами из топ-10

«Очень приятно видеть, что работа, которую ты проделываешь на тренировках, приносит результат. Здорово, когда это отражается в официальных матчах.

Это действительно очень приятное чувство. Но, выходя на корт, я не думаю: «Против меня игрок топ-10». Хотя такие победы, конечно, многое для меня значат. Неважно, четвертьфинал это или первый круг – на таком уровне может произойти что угодно, а все эти соперницы очень сильны. Поэтому такие матчи для меня очень ценны».

О полуфинале против Наоми Осаки

«Думаю, нас ждет очень интересный матч. Уверена, трибуны будут активно поддерживать нас обеих. Надеюсь, смогу создать ей серьезные проблемы.

Но я ожидаю очень тяжелую встречу и сделаю все возможное, чтобы как следует к ней подготовиться», – сказала Эала после матча.