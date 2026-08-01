  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. В деле Вондроушовой опубликовали ее сообщение бойфренду про допинг-офицера: «Тут звонит какая-то #####»

0
В деле Вондроушовой опубликовали ее сообщение бойфренду про допинг-офицера: «Тут звонит какая-то #####»

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало полное решение по делу чемпионки «Уимблдона»-2023 Маркеты Вондроушовой.

Чешку дисквалифицировали на четыре года за отказ пройти допинг-тест в декабре 2025-го – допинг-офицер пытался взять пробу у нее дома в Праге около восьми вечера 3 декабря. В качестве объяснения Вондроушова ссылалась на тревожность, стресс и опасения за свою безопасность, но трибунал не счел это достаточным основанием для смягчения наказания.

В опубликованном решении, в частности, приводится переписка теннисистки. В 20:05 Вондроушова написала в ватсапе своему бойфренду – чешскому теннисисту Эндрю Полсону: «Короче, тут звонит какая-то ##### [вагина] из допинг-службы».

Дисквалификация вступила в силу 22 июня 2026 года и продлится до 21 июня 2030-го.

В допинг-деле Вондроушовой много нарушений. Вот ее аргументы

Чемпионку «Уимблдона» забанили на 4 года – за отказ сдать допинг-пробу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ITIA
logoМаркета Вондроушова
logoITIA
logoдопинг
контент
брань
logoWTA

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
"какая-то ##### [вагина] из допинг-службы"
🤣красиво пояснили, спасибо
ОтветStas Salesov
"какая-то ##### [вагина] из допинг-службы" 🤣красиво пояснили, спасибо
Там все такие)))
ОтветStas Salesov
"какая-то ##### [вагина] из допинг-службы" 🤣красиво пояснили, спасибо
Могли бы написать какая-то "звезда" из допинг-службы. Было бы даже уважительно.
Но Спортс решил, что мы не догадаемся, и расшифровал наверняка.
В общем Маркета сама устроила себе ***** (вагину) в сложившейся ситуации. Зато сколько освободившегося времени на терапию и на изучение антидопингового кодекса. Может консультантом потом устроится.
ОтветAlekster
В общем Маркета сама устроила себе ***** (вагину) в сложившейся ситуации. Зато сколько освободившегося времени на терапию и на изучение антидопингового кодекса. Может консультантом потом устроится.
напишет 5 книг и снимется в кино, у себя в Чехии точно
ОтветSergey Dymov
напишет 5 книг и снимется в кино, у себя в Чехии точно
Знаем мы категорию этого кино ;-)
То есть она всё-таки знала, что из допинг-службы, а не грабитель)
ОтветДругая_
То есть она всё-таки знала, что из допинг-службы, а не грабитель)
Ну, она подумала, что это какая-то "П", в смысле "В", а оказалось, что "О". Короче, погоны не разглядела, ночь ведь на дворе была.)
Может Маркета сильно бухая была. Помню во влоге Касаткиной она говорила что её любимый напиток это водка)
ОтветJefri AG
Может Маркета сильно бухая была. Помню во влоге Касаткиной она говорила что её любимый напиток это водка)
А может не бухала, а 👃?
ОтветJefri AG
Может Маркета сильно бухая была. Помню во влоге Касаткиной она говорила что её любимый напиток это водка)
Ага, а потом вышла, подписала отказ и пошла собаку выгуливать. Вот если бы наблeвала на проверяющую вместо этого, то могла отделаться куда легче.
она очень странноватая. с бой френдом может что то приняла.. вот ему и сообщала, что мол эта пришла... короче понимала что обнаружат в крови, поэтому и отказалась...потом сдала через 2 дня, потом цирк с конями..что испугалась и т д.. фигня все это.. она знала на что идет, ей было что скрывать. тот факт что впаяли по полной, говорит о том что ее доводы яйца выеденного не стоят, и что она намеренно отказалась.
ОтветAFP1
она очень странноватая. с бой френдом может что то приняла.. вот ему и сообщала, что мол эта пришла... короче понимала что обнаружат в крови, поэтому и отказалась...потом сдала через 2 дня, потом цирк с конями..что испугалась и т д.. фигня все это.. она знала на что идет, ей было что скрывать. тот факт что впаяли по полной, говорит о том что ее доводы яйца выеденного не стоят, и что она намеренно отказалась.
Ну и что она приняла что через 2 дня не обнаружили бы, никакое допинг вещество или наркотик за 2 дня не выводится
Ответ<<Amstel Trigun>>
Ну и что она приняла что через 2 дня не обнаружили бы, никакое допинг вещество или наркотик за 2 дня не выводится
это экспертное мнение?
##### подкралась незаметно.
ОтветМарадона курильщика
##### подкралась незаметно.
ахахахха
Ясень перец в стрессе была. Такое про допинг-офицера.
И как ее сообщения прочитали? Это законно вообще? Еще и опубликовали, законно это?
ОтветIvar
И как ее сообщения прочитали? Это законно вообще? Еще и опубликовали, законно это?
А разговор Донни с Бенни по телефону, когда тот его отчитал по матушке, как нашкодившего щенка, законно опубликовали? Хотя оба на тот момент были не под следствием. Пока.)
Получается все объяснения Вондроушовой - вранье? Значит ей было что скрывать?
«Короче, тут звонит какая-то ##### [вагина] из допинг-службы»-))))) ну тогда виновна!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Игрок осознанно отказался от сдачи пробы». ITIA опубликовало полное решение по делу Вондроушовой
Адвокат Вондроушовой о четырехлетней дисквалификации: «Это равносильно пожизненному отстранению»
Глава ITIA о банах Вондроушовой, Синнера и Швентек: «Не думаю, что эти дела можно сравнивать»
Рекомендуем
Главные новости
Вашингтон (WTA). Эала взяла первый титул в карьере и дебютирует в топ-20
Торонто (WTA). Блинкова сыграет со Шрамковой, Самсонова – с Тьен, Корнеева, Плишкова вышли во 2-й круг, Винус выбыла
Live
Соболенко вышла на 6-е место в истории по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира
Монреаль (ATP). 1-й круг. Берреттини борется с Навоне (начало отложено из-за дождя), Боржес доиграет с Ковачевичем, Дрэйпер встретится с Атманом, Чилич – с Симабукуро
Live
Корнеева впервые прошла круг на тысячнике
Бублик о дебюте в топ-10: «Жизнь дала мне то, о чем я просил. Но, видимо, я просил слишком мало»
Вашингтон (ATP). Фриц и Ходар разыграют титул
Стефанос Циципас: «Жизнь в туре – это на 90% аэропорты, на 9% отели и всего на 1% собственно теннис»
Соболенко о том, что игроки снимаются с турниров перед US Open: «Какой смысл выходить на корт, если организм не успел восстановиться?»
Давид Феррер: «Ходар очень напоминает мне 17-летних Надаля и Алькараса»
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»