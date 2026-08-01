В деле Вондроушовой опубликовали ее сообщение бойфренду про допинг-офицера: «Тут звонит какая-то #####»

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало полное решение по делу чемпионки «Уимблдона»-2023 Маркеты Вондроушовой .

Чешку дисквалифицировали на четыре года за отказ пройти допинг-тест в декабре 2025-го – допинг-офицер пытался взять пробу у нее дома в Праге около восьми вечера 3 декабря. В качестве объяснения Вондроушова ссылалась на тревожность, стресс и опасения за свою безопасность, но трибунал не счел это достаточным основанием для смягчения наказания.

В опубликованном решении, в частности, приводится переписка теннисистки. В 20:05 Вондроушова написала в ватсапе своему бойфренду – чешскому теннисисту Эндрю Полсону: «Короче, тут звонит какая-то ##### [вагина] из допинг-службы».

Дисквалификация вступила в силу 22 июня 2026 года и продлится до 21 июня 2030-го.

В допинг-деле Вондроушовой много нарушений. Вот ее аргументы

Чемпионку «Уимблдона» забанили на 4 года – за отказ сдать допинг-пробу