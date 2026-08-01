Сегодня день рождения Елены Весниной

Сегодня исполнилось 40 лет экс-первой ракетке мира в паре Елене Весниной .

Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой ).

В миксте с Бруно Суаресом она выиграла Australian Open-2016, а с Асланом Карацевым – серебро в Токио-2020.

Веснина – двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной (2007, 2008). За карьеру она выиграла три одиночных титула и 18 парных.

В ноябре 2024-го она официально завершила карьеру.

Сейчас Веснина тренирует детей и работает экспертом на BB Tennis.