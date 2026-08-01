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Сегодня день рождения Елены Весниной

Сегодня исполнилось 40 лет экс-первой ракетке мира в паре Елене Весниной.

Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой).

В миксте с Бруно Суаресом она выиграла Australian Open-2016, а с Асланом Карацевым – серебро в Токио-2020.

Веснина – двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной (2007, 2008). За карьеру она выиграла три одиночных титула и 18 парных.

В ноябре 2024-го она официально завершила карьеру.

Сейчас Веснина тренирует детей и работает экспертом на BB Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoЕлена Веснина
logoWTA

Комментарии

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С Днем рождения, прекрасную Елену!
По-прежнему прекрасна, забыли добавить <3
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