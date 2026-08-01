Сегодня день рождения Елены Весниной
Сегодня исполнилось 40 лет экс-первой ракетке мира в паре Елене Весниной.
Она победительница трех парных турниров «Большого шлема» и итогового турнира-2016, олимпийская чемпионка Рио-2016 (все – с Екатериной Макаровой).
В миксте с Бруно Суаресом она выиграла Australian Open-2016, а с Асланом Карацевым – серебро в Токио-2020.
Веснина – двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной (2007, 2008). За карьеру она выиграла три одиночных титула и 18 парных.
В ноябре 2024-го она официально завершила карьеру.
Сейчас Веснина тренирует детей и работает экспертом на BB Tennis.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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