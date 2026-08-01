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  4. Ходар о дебюте в топ-20: «Звучит здорово. Вся тяжелая работа начинает приносить плоды»

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Ходар о дебюте в топ-20: «Звучит здорово. Вся тяжелая работа начинает приносить плоды»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Вашингтоне – 1:6, 6:1, 6:4.

По итогам турнира 19-летний испанец дебютирует в топ-20.

«Звучит здорово. Вся тяжелая работа, которую я проделываю на тренировках и турнирах, начинает приносить плоды. Я всегда стараюсь показывать свой максимум. При этом мне еще многому предстоит научиться, поэтому нужно продолжать работать.

Начало получилось неудачным – Лоренцо выиграл первый сет 6:1. Мне нужно было психологически перезагрузиться. Думаю, я отлично с этим справился, особенно в начале второго сета. Я очень хорошо подавал, и это позволило мне выиграть два последующих сета. Очень доволен тем, как перестроился по ходу матча», – сказал Ходар в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoЛоренцо Музетти
logoРафаэль Ходар
logoMubadala DC Open
logoATP

Комментарии

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Как хорошо, что появляются такие проспекты, а то ДеМиноры на итоговом - это уже физически больно
ОтветTun
Как хорошо, что появляются такие проспекты, а то ДеМиноры на итоговом - это уже физически больно
мне кажется, де минор создал прецедент, когда игрок, выигравший в группе 1 матч умудряется выйти в 1/2 на итоговом — в каком-нибудь 2009 маррей и джокович не вышли из группы, будучи 2-1)) у ходара, кажется, была похожая ситуация на некстгене в прошлом году
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