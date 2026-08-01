Фриц о травме колена в матче с Микельсеном: «Со мной произошло ровно то же самое, что и в Далласе»

Тэйлор Фриц прокомментировал травму колена, полученную в матче с Алексом Микельсеном в Вашингтоне.

При счете 2:2 в решающем сете Фриц взял медперерыв из-за проблем c левым коленом. В итоге десятая ракетка мира выиграл со счетом 6:1, 3:6, 7:6(6) и в полуфинале сыграет с Брэндоном Накашимой .

– Со мной произошло ровно то же самое, что и в Далласе, только тогда пострадало правое колено. Абсолютно такая же травма, в том же месте, такая же резкая боль. Скорее это было небольшое растяжение, я просто немного подвернул колено.

После того случая в Далласе я был совершенно спокоен. Понимал, что нужно вызвать физио, немного поработать с коленом, провести пару геймов – и станет легче. Именно так тогда и произошло. Сначала резкая боль и очень странные ощущения, а потом все постепенно прошло. После смены сторон я сыграл еще четыре гейма, и после этого колено уже совсем не беспокоило.

– То есть перед полуфиналом тебя ничего не беспокоит?

– Думаю, все в полном порядке, – сказал Фриц на пресс-конференции.