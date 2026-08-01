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  4. Жеа впервые вышел в финал ATP и дебютирует в топ-100. На прошлой неделе он потратил четыре дня на перелеты и опоздал на «Челленджер»

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Жеа впервые вышел в финал ATP и дебютирует в топ-100. На прошлой неделе он потратил четыре дня на перелеты и опоздал на «Челленджер»

127-я ракетка мира Артур Жеа в полуфинале в Лос-Кабос обыграл Колмена Вонга – 7:6(7), 6:3. 

Француз впервые вышел в финал ATP и за счет этого результата дебютирует в топ-100.

Перед турниром Жеа рассказал, каким долгим и хаотичным был его путь в Мексику. Изначально он планировал прямой перелет Монреаль – Детройт в понедельник, чтобы в прошлый вторник сыграть в Блумфилд-Хиллз, но у него отменили рейс, сорвалась стыковка в Торонто, а следующий вариант перелета через Виндзор тоже не сложился из-за грозы. В итоге он опоздал на собственный матч, и его сняли с «Челленджера».

Ночью после этого Жеа сразу вылетел в Мексику на квалификацию ATP 250 в Лос-Кабос – забронировал билеты в 23:00 и уже в два часа ночи снова был в аэропорту. На мексиканской таможне с Жеа потребовали пошлину за новые комплекты формы Lacoste – таможенники решили, что он везет их на продажу. По подсчетам француза, вся эта история обошлась ему в 3500-4000 евро.

За титул Жеа сыграет с Денисом Шаповаловым или Кэмероном Норри.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoATP
logoAbierto Mexicano Los Cabos
logoКолмен Вонг
logoАртур Жеа

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