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  4. Табило впервые в сезоне обыграл соперника из топ-10

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Табило впервые в сезоне обыграл соперника из топ-10

30-я ракетка мира Алехандро Табило в Вашингтоне обыграл №8 Бена Шелтона – 4:6, 7:5, 6:4.

Для чилийца это первая победа над соперником из топ-10 с сентябрьского турнира в Чэнду. Тогда он обыграл №9 Лоренцо Музетти.

Его общий баланс против десятки теперь составляет 4:11.

Также Табило 11-й раз в карьере вышел в полуфинал ATP.

Теперь он встретится с Рафаэлем Ходаром, у которого ведет в личке 1:0.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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