Ходар третий раз вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-20

19-летний Рафаэль Ходар вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Он обыграл 15-ю ракетку мира Лоренцо Музетти – 1:6, 6:1, 6:4.

Испанец второй раз обыграл соперника из топ-20. Теперь его баланс с двадцаткой стал 2:6.

Также Ходар третий раз в сезоне вышел в полуфинал ATP . За счет этого результата он дебютирует в топ-20.

Дальше 24-я ракетка мира сыграет с Алехандро Табило .