Ходар третий раз вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-20
19-летний Рафаэль Ходар вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Он обыграл 15-ю ракетку мира Лоренцо Музетти – 1:6, 6:1, 6:4.
Испанец второй раз обыграл соперника из топ-20. Теперь его баланс с двадцаткой стал 2:6.
Также Ходар третий раз в сезоне вышел в полуфинал ATP. За счет этого результата он дебютирует в топ-20.
Дальше 24-я ракетка мира сыграет с Алехандро Табило.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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