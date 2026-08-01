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  4. Эала в матче со Свитолиной шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

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Эала в матче со Свитолиной шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

21-летняя Александра Эала вышла в 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину – 6:3, 6:4.

В матче с украинкой она шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 – больше, чем любая другая теннисистка, не входящая в топ-10. В целом ее баланс с десяткой стал 9:4. Она не проигрывает соперницам такого уровня уже четыре матча подряд.

Дальше филиппинка сыграет с Наоми Осакой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
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logoЭлина Свитолина
logoАлександра Эала
logoMubadala DC Open

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Осака с трудом кочерето обыграла.
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