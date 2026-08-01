Эала в матче со Свитолиной шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

21-летняя Александра Эала вышла в 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 она обыграла десятую ракетку мира Элину Свитолину – 6:3, 6:4.

В матче с украинкой она шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 – больше, чем любая другая теннисистка, не входящая в топ-10. В целом ее баланс с десяткой стал 9:4. Она не проигрывает соперницам такого уровня уже четыре матча подряд.

Дальше филиппинка сыграет с Наоми Осакой .