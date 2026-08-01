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Шнайдер третий раз в сезоне вышла в полуфинал

18-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне – 6:3, 6:4.

Россиянка вышла в 15-й полуфинал в карьере и третий в этом сезоне.

Также Шнайдер одержала десятую победу на харде в этом году. Ее баланс на этом покрытии в 2026-м – 10:7.

Дальше она встретится с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке со счетом 0:3.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoMubadala DC Open

Комментарии

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Очень круто! Два раза про неё (1/8 и 1/4) писали, что будет очень трудно и против Потаповой, и против Самсоновой. А в итоге уверенные матчи. Успеха в 1/2!
ОтветОлег Шибанов
Очень круто! Два раза про неё (1/8 и 1/4) писали, что будет очень трудно и против Потаповой, и против Самсоновой. А в итоге уверенные матчи. Успеха в 1/2!
ох, не знаю, не знаю, будут ли шансы против пегулы, играет она хоть и не очень сейчас, но как будто энергия брэда гилберта зарядила и ее, и она настроена выигрывать как угодно, даже если это максимально ugly по гилбертовским заветам
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