Шнайдер третий раз в сезоне вышла в полуфинал
18-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне – 6:3, 6:4.
Россиянка вышла в 15-й полуфинал в карьере и третий в этом сезоне.
Также Шнайдер одержала десятую победу на харде в этом году. Ее баланс на этом покрытии в 2026-м – 10:7.
Дальше она встретится с Джессикой Пегулой, которой уступает в личке со счетом 0:3.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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