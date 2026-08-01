Шнайдер третий раз в сезоне вышла в полуфинал

18-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне – 6:3, 6:4.

Россиянка вышла в 15-й полуфинал в карьере и третий в этом сезоне.

Также Шнайдер одержала десятую победу на харде в этом году. Ее баланс на этом покрытии в 2026-м – 10:7.

Дальше она встретится с Джессикой Пегулой , которой уступает в личке со счетом 0:3.