Пегула о том, что упустила подачу на матч против Калинской: «Повезло, что удалось сделать обратный брейк благодаря ее двойным ошибкам»

Пегула о том, что не подала на матч: я научилась быстро отпускать такие моменты.

Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Калинской в четвертьфинале турнира в Вашингтоне – 6:3, 7:5.

Во втором сете при счете 5:4 американка не подала на матч, а затем сделала обратный брейк и выиграла встречу.

– О чем ты думала по ходу матча? Ты выиграла первый сет, вела 3:1, затем подавала на матч. Что происходило у тебя в голове?

– Такое уже бывало в наших предыдущих матчах – то я веду с брейком, то она, а потом кто-то отыгрывается. Поэтому, когда я сделала брейк и не подала на матч, подумала: «Ну а что еще могло произойти? Так и должно было случиться».

Повезло, что удалось сделать обратный брейк благодаря ее двойным ошибкам. Но я рада, что затем смогла уверенно подать на матч. В целом считаю, что сыграла очень хорошо. Она отличная теннисистка, рано принимает мяч и очень мощно бьет, поэтому играть против нее всегда непросто.

– Расскажи, как мыслит профессиональный теннисист. Многие зрители думают, что вы совсем не переживаете. Что происходило у тебя в голове, когда ты впервые подавала на матч?

– Я просто думала: «Посмотрим, получится ли сейчас закончить». Потом счет стал 0:40, но я сумела вернуться в гейм. Затем она пробила справа по линии, и я подумала: «Конечно! Именно сейчас она впервые за матч так приняла» В такие моменты всегда происходит что-то подобное.

Я довольно спокойно к этому отношусь. Просто думаю: «Ладно, значит, теперь нужно снова сделать брейк». Наверное, то, что вы видите со стороны, примерно совпадает с тем, что происходит у меня в голове.

Но, думаю, разница в том, что я научилась быстро отпускать такие моменты и двигаться дальше. Если зацикливаться на них – а в молодости я именно так и делала, – это может привести к целой череде ошибок. Опыт приходит именно через такие матчи, – сказала Пегула в интервью на корте.