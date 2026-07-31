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Де Минаур не защитил титул в Вашингтоне

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур проиграл Брэндону Накашиме в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне – 6:7(5), 4:6.

Австралиец не защитил титул. В обновленном рейтинге он опустится минимум на одну позицию.

Накашима четвертый раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP 500.

Кроме того, он одержал четвертую победу над соперником из топ-10 (баланс – 4:20). Теперь он ведет в личке с Де Минауром со счетом 3:1.

Дальше Накашима поборется Тэйлором Фрицем или Алексом Микельсеном.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoБрэндон Накашима
logoТэйлор Фриц
logoАлекс Микельсен
logoMubadala DC Open
logoАлекс де Минаур

Комментарии

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как только адм выпадет из 20-ки, то можно будет сказать, что уровень тура хоть как-то подрос
ОтветDDSHA
как только адм выпадет из 20-ки, то можно будет сказать, что уровень тура хоть как-то подрос
увы, этого клещами пока и из десятки не вытащишь( остается только ждать, когда он начнет терять в скорости и тогда в принципе карьера для него будет закончена
ого! оказывается и на этого бегунка есть коса которая его постоянно подкашивает 😁
теперь он вряд ли будет в первой пятерке сеянных и это хорошо 😊
ОтветАн Кот
ого! оказывается и на этого бегунка есть коса которая его постоянно подкашивает 😁 теперь он вряд ли будет в первой пятерке сеянных и это хорошо 😊
Пятое место посева ничем не отличается от восьмого. Вот когда его выкурят из топ-8, то коллекционировать четвертьфиналы на Шлемах станет сложнее)
брэндон спас очередную пятисотку от присутствия адм в ее сетке once again
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