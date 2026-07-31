Де Минаур не защитил титул в Вашингтоне

Шестая ракетка мира Алекс де Минаур проиграл Брэндону Накашиме в четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне – 6:7(5), 4:6.

Австралиец не защитил титул. В обновленном рейтинге он опустится минимум на одну позицию.

Накашима четвертый раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP 500.

Кроме того, он одержал четвертую победу над соперником из топ-10 (баланс – 4:20). Теперь он ведет в личке с Де Минауром со счетом 3:1.

Дальше Накашима поборется Тэйлором Фрицем или Алексом Микельсеном .